Актуальная карта боевых действий в Украине 22 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Джо Байден уже успел приехать с неанонсированным визитом в Киев и даже произнес речь в Варшаве. Поэтому нет сомнения, что американский президент уже успел изучить карту боевых действий.

Это не помешало бы сделать не только союзникам Украины, но и врагу. Ведь он уже почти девять лет нагло нарушает наши границы, несмотря на все международные договоры и законы.

Однако украинские защитники каждый день проводят уроки для заблудших. Но как бы не выглядели эти учения увлекательно со стороны, стоит помнить, что наши защитники борются за свободу украинского народа ценой собственной крови.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой прижать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их.

Россия держит все боеспособные подразделения на линии столкновения в Луганской и Донецкой областях, частично в Запорожской области. Это подтверждает оценку, что у России нет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход операций.

Поэтому у Украины есть потенциал возобновить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре города Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Среди них Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Роздолевка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Мыловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Россия не прекращает нанесение ракетных ударов по городам Украины. Поэтому остается актуальным вопрос, у каких домов больше шансов устоять и можно ли вообще защититься от ракетной агрессии. Читай, какие здания наиболее опасны во время ракетного удара и как спастись.

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