Важный сигнал для Украины и НАТО. Визит Джо Байдена в Польшу — прямая трансляция выступления и главные тезисы

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но уже сегодня, 21 февраля, американский президент посетил Польшу.

В Варшаве Джо Байден выступит с речью. Однако его визит очень важный сигнал как для Украины, так и для стран восточного фланга НАТО.

Я только что побывал в Киеве. И я вам скажу — Киев стоит, и будет стоять! Киев свободен, — с этих слов начал свое выступление в Варшаве Джо Байден.

Главные тезисы из выступления Джо Байдена:

Мы будем и дальше стоять за демократию, суверенитет — и мы это делаем.

Путин ошибся, когда пошел с войной на Украину, весь мир объединился, и вместо легкой победы он получил сожженные танки.

Украина все еще свободная страна. От Херсона до Харькова украинцы сражаются, отвоевывают территории.

США и Европа не хотят разрушать РФ и никогда не угрожали РФ.

Пусть никто не сомневается — преданность 5 статьи НАТО нерушима со стороны США. Россия все это очень хорошо знает: нападение на одного — это нападение на всех.

Год войны — уже нет сомнений в нашей прочности. НАТО не будет разделено и мы не устанем от Украины. Мы будем всегда поддерживать Украину. Демократические страны стоят вместе сегодня, завтра и навсегда. Сейчас также смотрят

Диктаторы, строившие свою империю, никогда не смогут победить любовь народа к свободе.

Украина никогда не станет победой России. Свободные люди никогда не согласятся жить во тьме и несвободе

Вчера, 20 февраля, президенты Украины и США почтили память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

Также Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн для Украины. Его оглашение планируется именно сегодня, 21 февраля. Он будет включать в себя боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

После плодотворного разговора, продолжавшегося дважды больше, чем это было запланировано, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции отметил, что результаты этого разговора можно будет увидеть вскоре на поле боя.

Ранее мы рассказывали о визите Джо Байдена в Киев. Читай подробнее, как прошла встреча президента США и президента Украины.

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