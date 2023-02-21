Мир

Важный сигнал для Украины и НАТО. Визит Джо Байдена в Польшу — прямая трансляция выступления и главные тезисы

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 февраля 2023, 18:53

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Важный сигнал для Украины и НАТО. Визит Джо Байдена в Польшу — прямая трансляция выступления и главные тезисы
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