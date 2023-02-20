Вы напоминаете, что свобода — бесценна! Сильная речь Байдена во время визита в Киев

20 февраля в Киев приехал президент США Джо Байден. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили дальнейшую поддержку США.

Также президенты провели совместную пресс-конференцию. Мы собрали главное из выступления Джо Байдена в Киеве.

Выступление Джо Байдена в Киеве 20 февраля

Джо Байден вспомнил, как почти год назад, когда российские самолеты пересекли границу Украины, он разговаривал с Владимиром Зеленским. Он рассказал о вторжении и взрывах, которые слышны в городах Украины.

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— Я спросил, чем я могу помочь, а вы ответили: “Собрать лидеров всего мира и попросить поддержать Украину”, — говорит Байден.

Он говорит, что год назад мир готовился к возможному падению Киева.

— Прошел год, а Киев стоит, Украина стоит, демократия тоже. Америка неподвижно стоит с вами, и весь мир вам помогает, — подчеркнул он.

Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти столетия, и вы побеждаете.

Несмотря на другие мнения и прогнозы, вы побеждаете и продолжаете это делать! С того момента, когда я получил разведывательные сообщения почти год назад, сосредотачивались на том, как нам собрать весь мир.

Как выполнить обещание, которое я вам дал (Владимиру Зеленскому — ред.), собрать весь мир в поддержку Украины? Как обеспечить ваш успех? Как сделать, чтобы весь мир отреагировал?

Тогда народ Америки решил, что будет помогать, что подобная агрессия представляет угрозу всем нам. Мы построили коалицию по разные стороны Атлантического и Тихого океана.

Более 50 стран помогают Украине защищаться, — продолжает президент США.

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Он отметил, что страны-партнеры уже передали Украине 700 танков, тысячи боевых бронированных машин, артиллерийских систем и боеприпасов, системы ПВО и т.д.

Я не говорю еще о той военной помощи на $2,5 млрд от США, которая будет объявлена позже, — сказал Байден.

Он добавил, что вскоре на этой неделе США объявят о новых санкциях против России, а также выделят миллиарды в виде прямой бюджетной помощи, которой правительство может воспользоваться немедленно, чтобы удовлетворить базовые потребности граждан.

Байден рассказывает, что Путин хотел, чтобы Запад был разделен. Он рассчитывал, что Запад не сможет обеспечить единство стран НАТО и единство стран в помощи Украине. Он подчеркнул, что вот уже через год у нас есть доказательства обратного.

— Вы напоминаете, что у свободы нет цены! Она — бесценна! За нее следует бороться столько, сколько потребуется! Именно столько мы будем оставаться с вами! — акцентировал Байден.

Ранее мы рассказывали о подробностях визита Джо Байдена в Киев.

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Фото: Getty Images