Україна

Ви нагадуєте, що свобода — безцінна! Потужна промова Байдена під час візиту в Київ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 15:10
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