Ви нагадуєте, що свобода — безцінна! Потужна промова Байдена під час візиту в Київ

20 лютого в Київ приїхав президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили подальшу підтримку США.

Також президенти провели спільну прес-конференцію. Ми зібрали головне з виступу Джо Байдена в Києві.

Виступ Джо Байдена в Києві 20 лютого

Джо Байден згадав, як майже рік тому, коли російські літаки перетнули кордон України, він говорив з Володимиром Зеленським. Він розповів про вторгнення та про вибухи, які чутно у містах України.

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— Я спитав тоді, чим я можу допомогти, а ви відповіли: “Зібрати лідерів усього світу і попросити підтримати Україну”, — каже Байден.

Він говорить, що рік тому світ готувався до можливого падіння Києва.

— Минув рік, а Київ стоїть, Україна стоїть, демократія теж. Америка непорушно стоїть із вами, і весь світ вам допомагає, — підкреслив він.

Це найбільша сухопутна війна у Європі за три чверті сторіччя, і ви перемагаєте.

Попри інші думки та прогнози, ви перемагаєте і продовжуєте це робити! З того моменту, коли я отримав розвідувальні повідомлення майже рік тому, зосереджували увагу на тому, як нам зібрати весь світ.

Як виконати обіцянку, яку я вам дав (Володимиру Зеленському — ред.), зібрати весь світ на підтримку України? Як забезпечити ваш успіх? Як зробити, щоб весь світ відреагував?

Тоді народ Америки вирішив, що допомагатиме, що подібна агресія становить загрозу для всіх нас. Ми побудували коаліцію по різні боки Атлантичного та Тихого океану.

Понад 50 країн допомагають Україні захищатися, — веде далі президент США.

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Він наголосив, що країни-партнери разом уже передали Україні 700 танків, тисячі бойових броньованих машин, артилерійських систем та боєприпасів, системи ППО тощо.

Я не кажу ще про ту військову допомогу на $2,5 млрд від США, яка буде оголошена пізніше, — сказав Байден.

Він додав, що згодом цього тижня США оголосять про нові санкції проти Росії, а також виділять мільярди у вигляді прямої бюджетної допомоги, яку уряд може використати негайно, щоб задовольнити базові потреби громадян.

Байден розповідає, що Путін хотів, щоб Захід був розділений. Він розраховував, що Захід не зможе забезпечити єдність країн-членів НАТО та єдність країн у допомозі Україні. Він наголосив, що ось уже через рік ми маємо докази зворотного.

— Ви нагадуєте, що у свободи немає ціни! Вона — безцінна! За неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно! Саме стільки ми залишатимемося з вами! — акцентував Байден.

Раніше ми розповідали подробиці візиту Джо Байдена в Київ.

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Фото: Getty Images