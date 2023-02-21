Важливий сигнал для України та НАТО. Візит Джо Байдена до Польщі — пряма трансляція виступу та головні тези

Вчора, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Та вже сьогодні, 21 лютого, американський президент відвідав Польщу.

У Варшаві Джо Байден виступить з промовою. Однак його візит є дуже важливим сигналом як для України, так і для країн східного флангу НАТО.

Я щойно побував в Києві. І я вам скажу — Київ стоїть, і буде стояти! Київ вільний, — з цих слів почав свій виступ у Варшаві Джо Байден.

Головні тези з виступу Джо Байдена:

Ми будемо і далі стояти за демократію, суверенітет — і ми це робимо.

Путін помилився, коли пішов з війною на Україну, весь світ об’єднався, і замість легкої перемоги він отримав спалені танки.

Україна все ще вільна країна. Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовують території.

США та Європа не хочуть руйнувати РФ і ніколи не загрожували РФ.

Нехай ніхто не сумнівається — відданість 5 статті НАТО є непорушною з боку США. Росія все це дуже добре знає: напад на одного — це є напад на всіх.

Рік війни — вже немає сумнівів щодо нашої міцності. НАТО не буде розділене і ми не втомимося від України. Ми будемо завжди підтримувати Україну. Демократичні країни стоять разом сьогодні, завтра і назавжди. Зараз також дивляться

Диктатори, які будували свою імперію, ніколи не зможуть перемогти любов народу до свободи.

Україна ніколи не буде перемогою Росії. Вільні люди ніколи не погодяться жити у темряві та несвободі

Вчора, 20 лютого, президенти України та США вшанували пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.

Також Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги на $500 млн для України. Оголосити про нього планується саме сьогодні, 21 лютого. Він включатиме боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.

Після плідної розмови, що тривала двічі більше, аніж це було заплановано, президент України Володимир Зеленський на прес-конференції зазначив, що результати цієї розмови можна буде побачити незабаром на полі бою.

Раніше ми розповідали про візит Джо Байдена у Київ. Читай детальніше, як минула зустріч президента США та президента України.

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