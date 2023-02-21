Россияне обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые — подробности

Сегодня, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Херсон. Об этом сообщает Суспільне. На данный момент известно, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Читай подробности об обстреле Херсона в нашем материале.
21 февраля российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Ракеты попали в остановку общественного транспорта, две многоэтажки в центре города и магазин.
Во время ракетной атаки на остановке было много людей, поэтому есть погибшие и раненые. Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил о шестерых погибших в результате обстрелов. Также известно о 12 раненых.
Пока информация уточняется. Эта локация не единственная, которая пострадала от очередного обстрела. Ракета залпового огня Град ударила и по другим районам города, — говорит Плетенчук.
Пока информация уточняется. Эта локация не единственная, которая пострадала от очередного обстрела. Ракета залпового огня Град ударила и по другим районам города, — говорит Плетенчук.
В ОК Юг сообщили, что в результате обстрела Херсона также пострадали 12 человек.
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и написал:
Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины.
Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины.
А по состоянию на 15:15 стало известно, что в результате обстрела в Херсоне пострадал 21 человек — пятеро погибли, еще 16 — ранены. Об этом сообщил Херсонский городской совет.
Фото: Владимир Зеленский
Киндейка до сих пор под прилетами. Сидим в подвале уже час, — сообщают местные.
Киндейка до сих пор под прилетами. Сидим в подвале уже час, — сообщают местные.
Сегодня ночью российские оккупанты били по городу из РЗСО. В Херсонской ОВ подтвердили эту информацию.
Ранее мы рассказывали, что происходит в оккупированном Мелитополе.
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Фото: Spravdi