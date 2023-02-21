Сегодня, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Херсон. Об этом сообщает Суспільне. На данный момент известно, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Читай подробности об обстреле Херсона в нашем материале.

Обстрел Херсона: куда попали и что известно

21 февраля российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Ракеты попали в остановку общественного транспорта, две многоэтажки в центре города и магазин.

Во время ракетной атаки на остановке было много людей, поэтому есть погибшие и раненые. Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил о шестерых погибших в результате обстрелов. Также известно о 12 раненых.

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Пока информация уточняется. Эта локация не единственная, которая пострадала от очередного обстрела. Ракета залпового огня Град ударила и по другим районам города, — говорит Плетенчук.

В ОК Юг сообщили, что в результате обстрела Херсона также пострадали 12 человек.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и написал:

Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины.

А по состоянию на 15:15 стало известно, что в результате обстрела в Херсоне пострадал 21 человек — пятеро погибли, еще 16 — ранены. Об этом сообщил Херсонский городской совет.

Обстрел Херсона: фото с места трагедии

Россияне обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые — подробности / 5 Фотографий

Фото: Владимир Зеленский

Обстрел Херсона 21 февраля: что известно

Киндейка до сих пор под прилетами. Сидим в подвале уже час, — сообщают местные.

Сегодня ночью российские оккупанты били по городу из РЗСО. В Херсонской ОВ подтвердили эту информацию.

Обстрел Херсона сегодня: видео последствий

Ранее мы рассказывали, что происходит в оккупированном Мелитополе.

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Фото: Spravdi