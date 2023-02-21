Сьогодні, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Херсон. Про це повідомляє Суспільне. Нині відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Читай подробиці про обстріл Херсона в нашому матеріалі.

Обстріл Херсона: куди влучили та що відомо

21 лютого російські окупанти знову обстріляли Херсон. Є влучання ракет у зупинку громадського транспорту, дві багатоповерхівки в центрі міста та магазин.

Під час ракетної атаки на зупинці було багато людей, тому є жертви та поранені. Прес-офіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив про шістьох загиблих внаслідок обстрілів.

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Наразі інформація уточнюється. Ця локація не єдина, яка постраждала від чергового обстрілу. Ракета залпового вогню Град вдарила і по інших районах міста, — каже Плетенчук.

Згодом в ОК Південь повідомили про ще 12 постраждалих внаслідок обстрілу Херсона.

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та написав:

Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України.

А станом на 15:15 стало відомо, що внаслідок обстрілу в Херсоні постраждала 21 людина — п’ятеро загинули, ще 16 — поранені. Про це повідомила Херсонська міська рада.

Обстріл Херсона: перші фото

Росіяни обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені — подробиці / 5 Фотографій

Фото: Володимир Зеленський

Обстріл Херсона 21 лютого: що відомо

Кіндейка досі під прильотами. Сидимо у підвалі вже годину, — повідомляють місцеві.

Сьогодні вночі російські окупанти гатили по місту з РСЗО. У Херсонській ОВА підтвердили цю інформацію.

Обстріл Херсона сьогодні: відео наслідків

Раніше ми розповідали, що відбувається в окупованому Мелітополі.

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