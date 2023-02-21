Війна в Україні

Росіяни обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені — подробиці

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Лютого 2023, 14:24
Обстріл Херсона

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