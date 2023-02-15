Знесли цілий під’їзд багатоповерхівки! Наслідки ранкового обстрілу Покровська

Російські військові не вміють воювати на полі бою — затуркані пропагандистами, жителі РФ не змогли осягнути правил ведення своєї головної справи — війни.

Ранком 15 лютого голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни вдарили по цивільній багатоповерхівці, внаслідок чого снаряд зніс цілий під’їзд будинку.

Росіяни завдали удару по Покровську — пошкодили багатоповерхівку і поранили щонайменше двох цивільних, — пише він у своєму Telegram.

Також з повідомлення відомо, що ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під’їзду двох людей.

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За оновленою інформацією, стало відомо про 12 поранених цивільних у Покровську. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

У місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканці, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, будуть забезпечені тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, надається психологічна та медична допомога усім, хто цього потребує, — пише Кириленко.

За уточненою інформацією, росіяни завдали удару із РСЗВ Смерч.

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