Актуальна карта бойових дій в Україні 15 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Учора міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 54 країни-члени Контактної групи з питань оборони України продовжуватимуть підтримувати нашу державу в довгостроковій перспективі.
А це означає, що для наших захисників на фронті буде ще більше сучасної зброї, а для українців у тилу — ще більше спокою та впевненості в нашій перемозі.
Утім, доки загроза з боку Росії існує, дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку та на лінії Сватове-Кремінна.
Окупанти проводять наземні обстріли навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.
За останню добу загарбники не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній Запорізькій областях.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Росіяни продовжують зосереджуватись на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Росіяни продовжують зосереджуватись на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
За минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
Ситуація на фронті за напрямками:
У районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району АР Крим росіяни спалюють своїх загиблих військових для приховування кількості втрат.
Біля місцевого крематорію постійно стоять до десяти військових вантажівок, якими окупанти привозять загиблих російських солдатів та найманців. Кремація проводиться цілодобово. Однак цивільним такі послуги не надаються.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Наші ракетники та артилеристи уразили:
Нагадаємо, вчора у Брюсселі відбулась зустріч Рамштайн-9. Читай, яку допомогу отримає наша країна від Контактної групи з питань оборони України.
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