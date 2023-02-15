Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 15 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Лютого 2023, 10:15
Карта бойових дій в Україні 15.02.2023 онлайн

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