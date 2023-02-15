Актуальна карта бойових дій в Україні 15 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Учора міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 54 країни-члени Контактної групи з питань оборони України продовжуватимуть підтримувати нашу державу в довгостроковій перспективі.

А це означає, що для наших захисників на фронті буде ще більше сучасної зброї, а для українців у тилу — ще більше спокою та впевненості в нашій перемозі.

Утім, доки загроза з боку Росії існує, дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку та на лінії Сватове-Кремінна.

Окупанти проводять наземні обстріли навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.

За останню добу загарбники не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній Запорізькій областях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

два ракетних удари по цивільній інфраструктурі в Донецькій області;

області; три авіаційних удари;

68 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Росіяни продовжують зосереджуватись на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога. Росіяни обстрілюють з мінометів та артилерії позиції наших військ, а також населені пункти поблизу лінії зіткнення.

та напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога. Росіяни обстрілюють з мінометів та артилерії позиції наших військ, а також населені пункти поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області; Федорівку і Степове — Донецької.

та напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області; Федорівку і Степове — Донецької. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микілське та Времівка на Донеччині.

та напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микілське та Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області.

напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

У районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району АР Крим росіяни спалюють своїх загиблих військових для приховування кількості втрат.

Біля місцевого крематорію постійно стоять до десяти військових вантажівок, якими окупанти привозять загиблих російських солдатів та найманців. Кремація проводиться цілодобово. Однак цивільним такі послуги не надаються.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші ракетники та артилеристи уразили:

пункт управління ворога;

два райони зосередження живої сили противника;

шість складів боєприпасів окупантів;

дві станції радіоелектронної боротьби росіян.

Нагадаємо, вчора у Брюсселі відбулась зустріч Рамштайн-9. Читай, яку допомогу отримає наша країна від Контактної групи з питань оборони України.

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