Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 15 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 15 февраля 2023, 10:15
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Актуальная карта боевых действий в Украине 15 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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ОСМД ракет не боится! В Николаеве люди утепляют свои дома под обстрелами
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Под свист обломков и обстрелы — энергетики Запорожья поражают смелостью
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