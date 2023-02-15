Актуальная карта боевых действий в Украине 15 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 54 страны-члены Контактной группы по обороне Украины будут продолжать поддерживать нашу страну в долгосрочной перспективе.

А это значит, что для наших защитников на фронте будет еще больше современного оружия, а для украинцев в тылу — еще больше покоя и уверенности в нашей победе.

Впрочем, пока угроза со стороны России существует, прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наступательные действия на Купянском направлении и на линии Сватово-Кременная.

Оккупанты проводят наземные обстрелы вокруг Бахмута и вдоль западных окраин Донецка.

За последние сутки захватчики не проводили подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области, а также в Херсонской, Николаевской или западной Запорожской областях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

два ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области;

области; три авиационных удара;

68 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Россияне продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них: Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага. Россияне обстреливают из минометов и артиллерии позиции наших войск, а также населенные пункты вблизи столкновения.

и направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага. Россияне обстреливают из минометов и артиллерии позиции наших войск, а также населенные пункты вблизи столкновения. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глыбокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двор Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздоловка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Федоровку и Степное — Донецкой.

и направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздоловка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Федоровку и Степное — Донецкой. На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пункта, в частности, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Зализное, Нью-Йорк Донецкой области.

направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пункта, в частности, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Зализное, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Микольское и Времевка в Донецкой области.

и направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Микольское и Времевка в Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Червоное, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Червоное, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львовое, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района АР Крым россияне сжигают своих погибших военных для сокрытия количества потерь.

У местного крематория постоянно стоят до десяти военных грузовиков, которыми оккупанты привозят погибших российских солдат и наемников. Кремация проводится круглосуточно. Однако гражданским такие услуги не предоставляются.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили:

пункт управления врага;

два района сосредоточения живой силы противника;

шесть складов боеприпасов оккупантов;

две радиоэлектронной станции борьбы россиян.

Напомним, вчера в Брюсселе прошла встреча Рамштайн-9. Читай, какую помощь получит наша страна от Контактной группы по обороне Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!