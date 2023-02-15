Актуальная карта боевых действий в Украине 15 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 54 страны-члены Контактной группы по обороне Украины будут продолжать поддерживать нашу страну в долгосрочной перспективе.
А это значит, что для наших защитников на фронте будет еще больше современного оружия, а для украинцев в тылу — еще больше покоя и уверенности в нашей победе.
Впрочем, пока угроза со стороны России существует, прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают наступательные действия на Купянском направлении и на линии Сватово-Кременная.
Оккупанты проводят наземные обстрелы вокруг Бахмута и вдоль западных окраин Донецка.
За последние сутки захватчики не проводили подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области, а также в Херсонской, Николаевской или западной Запорожской областях.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Россияне продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Россияне продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них: Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
Ситуация на фронте по направлениям:
В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района АР Крым россияне сжигают своих погибших военных для сокрытия количества потерь.
У местного крематория постоянно стоят до десяти военных грузовиков, которыми оккупанты привозят погибших российских солдат и наемников. Кремация проводится круглосуточно. Однако гражданским такие услуги не предоставляются.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили:
Напомним, вчера в Брюсселе прошла встреча Рамштайн-9. Читай, какую помощь получит наша страна от Контактной группы по обороне Украины.
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