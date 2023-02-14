Угрозы, оружие, контрнаступление: итоги встречи Рамштайн-9 для Украины

В Брюсселе состоялась девятая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Об итогах встречи Рамштайн-9 и главных заявлениях участников рассказываем в материале.

Угрозы для Украины

По итогам встречи председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что Россия несет колоссальные потери на поле боя, но не отказывается от намерений захватить Украину. По его предположениям, это может продолжаться, пока россияне не истощаться.

Также большую угрозу для украинцев несут массированные ракетные удары.

Сейчас также смотрят

Я не могу сказать, какие данные разведки у нас сейчас есть. Единственное, что я могу сказать, что самые большие угрозы — это ракетные атаки, в частности, на Киев.

— Поэтому я не буду умалять способности России атаковать дальше в течение следующих недель, – заявил он.

Контрнаступление Украины

Западные партнеры ожидают контрнаступление украинской стороны. Они рассчитывают, что это произойдет весной 2023 года. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Мы убеждены, что будет окно возможностей для украинцев, чтобы перехватить инициативу и продолжить создание необходимых условий на поле боя, – отметил он.

При этом ВСУ при первой же возможности попытаются “создать импульс” и соответствующие условия на поле боя, которые будут выгодны для украинской стороны.

Поэтому мы ожидаем, что весной они (ВСУ — ред.) осуществят наступление.

Все страны-партнеры по Рамштайну продолжают плодотворно работать по вопросам предоставления Украине всего необходимого оружия.

Оружие для Украины

Подтвердить поставки в Украину истребителей западные партнеры пока не могут, заявил министр обороны США. В то же время передача другого вооружения в Украину очень важна.

— Мы продолжим работать с Украиной, чтобы понимать, в чем она нуждается больше всего. Мы сосредоточены на контрнаступлении весной. Говорим о системах Stryker, Bradley, артиллерийских установках, — заявил Остин.

Также стало известно, что 8 стран работают над передачей Украине танков Leopard. Речь о:

Германии,

Польше,

Канаде,

Португалии,

Испании,

Норвегии,

Дании,

Нидерландах.

США, Чехия и Нидерланды также совместно планируют передать более 90 танков Т-72 украинским военным.

НАТО и Украина

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников сделал важное заявление касательно НАТО.

Пока наши воины защищают мир в Европе, Украина де-факто вступила в НАТО. Я делаю все, чтобы это случилось де-юре.

Резников сообщил, что остался очень доволен результатами встречи в формате Рамштайн-9.

— Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины — именно на поле боя, — отметил он.

В этот раз на встрече присутствовали представители 54 стран мира. По мнению главы Минобороны, это свидетельствует о том, что антикремлевская коалиция только растет.

Брифинг Марка Милли и Ллойда Остина по итогам встречи Рамштайн-9 смотри в видео:

Напомним, 13 февраля стало известно, что Дания передает Украине все свои гаубицы Caesar.