Загрози, зброя, контрнаступ: підсумки зустрічі Рамштайн-9 для України

У Брюсселі відбулась дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про підсумки зустрічі та найважливіші заяви учасників розповідаємо в матеріалі.

Загрози для України

За підсумками зустрічі голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що Росія зазнає колосальних втрат на полі бою, але не відмовляється від намірів захопити Україну. За його припущеннями, це може тривати, доки росіяни не виснажаться.

Так само велику загрозу для українців несуть масовані ракетні удари.

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Я не можу сказати, які дані розвідки у нас зараз є. Єдине, що я можу сказати, що найбільші загрози — це ракетні атаки, зокрема на Київ.

— Тому я не буду применшувати російські спроможності атакувати далі протягом наступних тижнів, – заявив він.

Контрнаступ України

Західні партнери очікують на контрнаступ української сторони. Вони розраховують, що це станеться навесні 2023 року. Про таке заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти ініціативу і продовжити створювати правильні умови на полі бою, – зазначив він.

При цьому ЗСУ за першої ж нагоди спробують “створити імпульс” та відповідні умови на полі бою, які нададуть нашим військовим перевагу.

Тож ми очікуємо, що десь навесні вони (ЗСУ — ред.) здійснять наступ.

Натомість усі країни-партнери по Рамштайну продовжують плідно працювати щодо надання Україні всієї необхідної зброї.

Зброя для України

Підтвердити поставки в Україну винищувачів західні партнери поки не можуть, заявив міністр оборони США. Водночас передача іншої зброї в Україну є важливою.

— Ми продовжимо працювати з Україною, щоб розуміти, що їй потрібно найбільше. Ми зосереджені на контрнаступі навесні. Говоримо про системи Stryker, Bradley, артилерійські установки, — заявив Остін.

Також стало відомо, що вісім країн працюють над передачею Україні танків Leopard. Йдеться про:

Німеччина,

Польща,

Канада,

Португалія,

Іспанія,

Норвегія,

Данія ,

Нідерланди.

А США, Чехія та Нідерланди спільно планують передати більш як 90 танків Т-72.

НАТО та Україна

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков зробив важливу заяву щодо НАТО.

Поки наші воїни захищають мир у Європі, Україна де-факто вступила в НАТО. Я роблю все, щоб це відбулося де-юре.

Загалом Резніков повідомив, що лишився дуже задоволений результатами зустрічі у форматі Рамштайн.

– Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою, – наголосив він.

Цього разу до зустрічі Рамштайн-9 долучилися представники 54 країн світу. На думку чільника Міноборони, це свідчить, що антикремлівська коаліція тільки зростає.

Брифінг Марка Міллі та Ллойда Остіна за підсумками зустрічі Рамштайн-9 дивись у відео:

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar.