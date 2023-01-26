Мир в Україні залежить від підтримки та постачання зброї! Що кажуть європейські політики про допомогу нашій країні

Світові політики закликають надавати Україні більше зброї і робити це швидше. Усі вони наголошують — Володимир Путін не змінив планів і продовжує зазіхати на суверенітет України.

Щоб протистояти ворогу, Україна має отримувати більше важкого озброєння від партнерів. Це допоможе належно відбити новий наступ, який вочевидь планують російські загарбники. Захід дедалі одностайніше демонструє розуміння реальної ситуації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також підкреслив, що треба надавати нам танки та іншу зброю, щоб Україна залишалася вільною та суверенною країною.

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— Ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Що ми знаємо, то це: якщо ви хочете миру завтра, маєте підтримати Україну сьогодні.

Це звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї, — говорить він.

Допомога Україні — головна умова повернення миру в Європі. Про це заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона нагадала, що торік Парламентська Асамблея Ради Європи одностайно вирішила виключити Росію зі своїх лав через жорстоку й незаконну агресію, що триває і досі. Пейчинович-Бурич додала, що сьогодні пріоритет ПАРЄ — підтримка України. Це робитимуть усіма можливими способами. Наша країна також має бути в центрі уваги на саміті Ради Європи у травні, що відбудеться в Ісландії.

Швеція закликає ЄС та інші країни надати нам всю допомогу, необхідну для перемоги. Про це заявив шведський міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом.

— Зараз треба посилити зусилля та допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та військово, — сказав він.

Нещодавно США та Німеччина оголосили, що передадуть Україні танки Abrams та Leopard відповідно. Раніше ми розповідали, яку техніку отримає Україна від партнерів.

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