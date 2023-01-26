Світ

Мир в Україні залежить від підтримки та постачання зброї! Що кажуть європейські політики про допомогу нашій країні

Оксана Лотоцька, Журналістка програми Факти ICTV 26 Січня 2023, 17:00
Світові політики про підтримку України: хто та як підтримує

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