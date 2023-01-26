Мир

Мир в Украине зависит от поддержки и поставок оружия! Что говорят европейские политики о помощи нашей стране

Оксана Лотоцкая, Журналист программы Факты ICTV 26 января 2023, 17:00
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