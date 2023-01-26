Мир в Украине зависит от поддержки и поставок оружия! Что говорят европейские политики о помощи нашей стране

Мировые политики призывают предоставлять Украине больше оружия и делать это быстрее. Все они отмечают — Владимир Путин не изменил планов и продолжает посягать на суверенитет Украины.

Чтобы противостоять врагу, Украина должна получать более тяжелое вооружение от партнеров. Это поможет должным образом отразить новое наступление, которое, по всей видимости, планируют российские захватчики. Запад все более единодушно демонстрирует понимание реальной ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что нужно давать нам танки и другое оружие, чтобы Украина оставалась свободной и суверенной страной.

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— Никто не знает, когда эта война закончится. Что мы знаем, так это: если вы хотите мира завтра, должны поддержать Украину сегодня.

Это звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия, — говорит он.

Помощь Украине — главное условие возвращения мира в Европе. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Она напомнила, что в прошлом году Парламентская Ассамблея Совета Европы единогласно решила исключить Россию из своих рядов из-за продолжающейся жестокой и незаконной агрессии. Пейчинович-Бурич добавила, что сегодня приоритет ПАСЕ — поддержка Украины. Это будут делать всеми возможными способами. Наша страна также должна быть в центре внимания на саммите Совета Европы в мае, который пройдет в Исландии.

Швеция призывает ЕС и другие страны предоставить нам всю помощь, необходимую для победы. Об этом заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

— Сейчас нужно умножить усилия и помогать Украине политически, финансово, гуманитарно и военно, — сказал он.

Недавно США и Германия объявили, что передадут Украине танки Abrams и Leopard соответственно. Ранее мы рассказывали, какую технику получит Украина от партнеров.

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