Российские военные не умеют воевать на поле боя — наученные пропагандистами, жители РФ не смогли понять правила ведения своего главного дела — войны.

Утром 15 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили по гражданской многоэтажке, в результате чего снаряд снес целый подъезд дома.

Россияне нанесли удар по Покровску — повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских, — пишет он в своем Telegram.

Также из сообщения известно, что враг снова применил ракеты. Спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек.

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За обновленной информацией, стало известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Жители, чьи квартиры потерпели разрушения в результате обстрела, будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым. Кроме того, оказывается психологическая и медицинская помощь всем нуждающимся, — пишет Кириленко.

По уточненной информации, россияне нанесли удар с РСЗО Смерч.

Снесли целый подъезд многоэтажки: последствия утреннего обстрела Покровска / 5 Фотографий

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