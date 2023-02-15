Война в Украине

Снесли целый подъезд многоэтажки: последствия утреннего обстрела Покровска

Виктория Мельник, редактор сайта 15 февраля 2023, 12:00
Покровск

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