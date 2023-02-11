Місто здригається від потужних вибухів, а сили росіян тануть на очах — що відбувається в окупованому Мелітополі

Останнім часом у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області гучно. Учора в цьому районі росіяни втратили частину боєкомплектів, техніки та особового складу відразу в кількох місцях розміщення.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Читай детальніше, що відбувається в місті тепер та як загарбники ставляться до місцевого населення.

Вибухи в Мелітополі 10 лютого

Учора Мелітополь здригнувся від потужних вибухів. За попередніми даними, відомо про такі втрати окупантів за 10 лютого:

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вибухи на території промислового підприємства в Мелітополі, де окупанти зберігали техніку;

знищення місця розташування росіян у Мирному в Мелітопольському районі;

влучення в одне із сіл у Токмацькому районі, яке загарбники обрали для проживання.

Українські військові діють точково та обережно, хоч окупанти ховаються серед цивільного населення.

На жаль, рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців — розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів, — зазначає мер Мелітополя.

Ситуація на Запорізькому напрямку

А ось на фронті ситуація невтішна для росіян. Їхні сили на Запорізькому напрямку швидко виснажуються, тому для поповнення втрат загарбники долучають вагнерівців. Генштаб ЗСУ зафіксував такі дії в населеному пункті Мирне.

Втрати росіян настільки великі, що окупантам доводиться спалювати тіла своїх загиблих військових в мобільних крематоріях та на підприємстві Придніпровська Біотес у місті Токмак, що за 60 км від Мелітополя.

Таким чином ворог намагається приховати реальну статистику втрат у живій силі, а також уникнути виплат родичам загиблих солдатів.

Тим часом місцеве населення скаржиться на трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Як живе Мелітополь

Іван Федоров зазначає, що в Мелітополі залишилась всього третина місцевих жителів — близько 50-60 тисяч людей. Натомість місто заполонили російські ФСБшники, військові, кадирівці, буряти, осетини, їхні сім’ї, працівники всіх сфер, яких так і не змогли знайти серед місцевих, наглядачі та гастарбайтери.

Здебільшого окупанти розташовуються посеред житлових кварталів: у школах, гуртожитках, приміщеннях інститутів та університетів, а також у порожніх квартирах, власники яких евакуювались.

Росіяни постійно посилюють тиск на цивільних людей, причому навіть на тих, хто погодився співпрацювати з ними. Загарбники відбирають зерно в місцевих аграріїв, грабують українські підприємства, регулярно проводять обшуки в гаражних кооперативах та на дачах, шукаючи диверсантів, патріотів України та зброю.

Окупантів стає більше і вони стають все більш жорстокими, адже все ясніше розуміють, що грабувати і вбивати лишилося недовго, — пише мер Мелітополя.

Крім того, окупаційна влада залякує українців та посилює примусову паспортизацію населення. За відмову отримувати російський паспорт загарбники погрожують людям:

проблемами з веденням бізнесу;

позбавленням соцвиплат;

неможливістю переоформити авто;

неможливістю володіння майном.

Обіцяють, що з 1 березня пенсії отримуватимуть тільки власники паспорта РФ. Іншим — “прожитковий мінімум”, на який неможливо прожити, — каже Федоров.

Окупанти сподіваються, що такими нелюдськими умовами вони змусять українців підкоритись та також стати злочинцями. Однак більшість мелітопольців усе одно залишаються вірними Україні та чекають якнайскорішої деокупації регіону.

Попри щоденні обстріли околиць Запоріжжя, небезпеку ракетних атак по самому місту та скруту, люди потроху відновлюють свої оселі. Дивись, що розповіли місцеві жителі про обстріл Запоріжжя у новорічну ніч.

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Головне фото: Іван Федоров / Telegram