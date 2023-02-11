Актуальна карта бойових дій в Україні 11 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Пропаганда та інформаційні операції ворога можуть бути досить небезпечними для українців. Адже чинять значний психологічний тиск на наше суспільство. Однак часом всі ці хитрощі спрацьовують проти окупантів, які починають жити в уявній карті бойових дій, а не в реальному часі.

Та поки ворог намагається грати з нашими нервами та вигадувати для себе нові перемоги, ми маємо не забувати, що наша робота не закінчена і війна триває.

Кожен відчуває зараз все по-своєму, однак об’єднувати має одне — жага до перемоги, а отже — до життя, свободи та майбутнього наступних поколінь вільної України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-агресора:

Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні.

Крім того, Кремль продовжує демонструвати, що він не бажає стримувати розкольницьку риторику з боку ультранаціоналістичних провоєнних діячів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни.

За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками.

Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, два з яких — із застосуванням БПЛА типу Шахед-136. Зокрема, по цивільній інфраструктурі. Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник попри значні втрати не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах.

Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

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На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливих об’єкти противника.

Безстрашні та зухвалі, учорашні мирні доглядачі лісу стали штурмовим підрозділом, що наганяє на ворога жах — окрема єгерська бригада. Читай історію єгерів-десантників, які перебувають у гарячій точці.

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