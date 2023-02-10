Війна в Україні

Статистика втрат РФ в Україні: скільки окупантів та техніки знищили ЗСУ

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 11:10
Втрати РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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