Статистика втрат РФ в Україні: скільки окупантів та техніки знищили ЗСУ

Станом на 10 лютого за вчора російська армія втратила 730 військових та 22 одиниці техніки. Майже за рік повномасштабної війни ЗСУ ліквідували приблизно 135 740 загарбників. Статистику втрат РФ в Україні читай у матеріалі.
Відомо, що нещодавно, 6 лютого, Збройні сили зафіксували новий рекорд по втратах окупантів за добу.
ЗСУ знищили близько 1030 загарбників за один день війни.
ЗСУ знищили близько 1030 загарбників за один день війни.
Крім цього, дані щодо втрат ворога постійно уточнюються. У Генштабі не називають, де саме російські військові зазнали найбільших втрат.
Українські військові та західні аналітики повідомляють, що росіяни активізували свої сили на п’яти напрямках фронту. Утім, наші захисники роблять усе можливе, щоб стримувати та відбивати атаки загарбників. Подробиці дивись на карті бойових дій.
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