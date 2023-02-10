Статистика втрат РФ в Україні: скільки окупантів та техніки знищили ЗСУ

Станом на 10 лютого за вчора російська армія втратила 730 військових та 22 одиниці техніки. Майже за рік повномасштабної війни ЗСУ ліквідували приблизно 135 740 загарбників. Статистику втрат РФ в Україні читай у матеріалі.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 лютого:

особового складу — близько 135 740 (+730);

танків — 3258 (+3);

бойових броньованих машин — 6471 (+3);

артилерійських систем — 2251 (+7);

реактивних систем залпового вогню — 463;

засобів протиповітряної оборони — 233 (+1);

літаків — 295;

гелікоптерів — 286 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1970 (+3);

крилатих ракет — 796;

кораблів (катерів) — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5126 (+5);

спеціальної техніки — 211.

Відомо, що нещодавно, 6 лютого, Збройні сили зафіксували новий рекорд по втратах окупантів за добу.

ЗСУ знищили близько 1030 загарбників за один день війни.

Крім цього, дані щодо втрат ворога постійно уточнюються. У Генштабі не називають, де саме російські військові зазнали найбільших втрат.

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