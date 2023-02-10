Статистика потерь РФ в Украине: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ

По состоянию на 10 февраля вчера российская армия потеряла 730 военных и 22 единицы техники. Почти за год полномасштабной войны ВСУ ликвидировали примерно 135 740 захватчиков. Статистику потерь РФ в Украине читай в материале.
Известно, что недавно, 6 февраля, Вооруженные силы зафиксировали новый рекорд по потерям оккупантов за сутки.
ВСУ уничтожили около 1030 захватчиков за один день войны.
ВСУ уничтожили около 1030 захватчиков за один день войны.
Кроме этого, данные по потерям врага постоянно уточняются. В Генштабе не называют, где именно российские военные понесли наибольшие потери.
Украинские военные и западные аналитики сообщают, что россияне активизировали свои силы на пяти направлениях фронта.
Их цель — полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Впрочем, наши защитники делают все возможное, чтобы сдерживать и отражать атаки захватчиков. Подробности смотри на карте боевых действий.
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