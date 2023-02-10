Статистика потерь РФ в Украине: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ

По состоянию на 10 февраля вчера российская армия потеряла 730 военных и 22 единицы техники. Почти за год полномасштабной войны ВСУ ликвидировали примерно 135 740 захватчиков. Статистику потерь РФ в Украине читай в материале.

Общие боевые потери противника по состоянию на 10 февраля:

личного состава — около 135 740 (+730);

танков — 3258 (+3);

боевых бронированных машин — 6471 (+3);

артиллерийских систем — 2251 (+7);

реактивных систем залпового огня — 463;

средств противовоздушной обороны — 233 (+1);

самолетов — 295;

вертолетов — 286 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 1970 (+3);

крылатых ракет — 796;

кораблей (катеров) — 18;

автомобильной техники и автоцистерн — 5126 (+5);

специальной техники — 211.

Известно, что недавно, 6 февраля, Вооруженные силы зафиксировали новый рекорд по потерям оккупантов за сутки.

ВСУ уничтожили около 1030 захватчиков за один день войны.

Кроме этого, данные по потерям врага постоянно уточняются. В Генштабе не называют, где именно российские военные понесли наибольшие потери.

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Их цель — полностью захватить Луганскую и Донецкую области. Впрочем, наши защитники делают все возможное, чтобы сдерживать и отражать атаки захватчиков. Подробности смотри на карте боевых действий.