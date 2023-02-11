Актуальная карта боевых действий в Украине 11 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пропаганда и информационные операции врага могут быть достаточно опасными для украинцев. Ведь приносят значительное психологическое давление на наше общество. Однако порой все эти уловки срабатывают против оккупантов, которые начинают жить в воображаемой карте боевых действий, а не в реальном времени.

Но пока враг пытается играть с нашими нервами и придумывать себе новые победы, мы должны не забывать, что наша работа не закончена и война продолжается.

Каждый чувствует сейчас все по-своему, однако объединять должно одно — жажда победы, а значит, жизни, свободы и будущего следующих поколений свободной Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессора:

Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине.

Кроме того, Кремль продолжает демонстрировать, что он не хочет сдерживать раскольническую риторику со стороны ультранационалистических провоенных деятелей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ совершила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны.

По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена нашими защитниками.

Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, два из которых с применением БПЛА типа Шахед-136. В частности, по гражданской инфраструктуре. Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Противник, несмотря на большие потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах.

Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За прошедшие сутки, огневому влиянию подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренко Сумской области и Червоная Заря, Лукьянцы, Огурцово, Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Пивденное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка в Донецкой области.

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На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы Времовки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Чаривного Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще два важных объекта противника.

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