Защитники леса, которых боится враг! История егерей-десантников, находящихся в горячей точке

Бесстрашные и отважные, вчерашние мирные смотрители леса стали штурмовым подразделением, нагоняющим на врага ужас — Отдельная егерская бригада. Они знают лес и болота как свои пять пальцев. А с охотничьим ружьем упражняются лучше всех.

С началом полномасштабной войны они взяли в руки другое оружие и объединились в Отдельную егерскую бригаду.

Научились разминировать мины

Боец с позывным Паритет — военнослужащий 71-й Отдельной егерской бригады. До начала полномасштабного вторжения даже не подозревал, что знания об оружии и умения им владеть понадобятся не только для охоты.

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— С тестем я выходил, у него было ружье, он давал мне стрельнуть. Люблю оружие, у меня ребенок — девочка — с шести лет владеет оружием. Меня спрашивали: “Ты готовился к войне?” — вспоминает Паритет.

Он готовился к мирной охоте. Но когда началось российское вторжение — даже не сомневался:

Я не могу убегать от этого, я даже списан из рядов внутренних войск в мирное время. Я пришел сам, меня не вызывали, — рассказывает боец.

В лесу, уже совсем не мирном, пришлось овладевать новыми навыками. В Изюме, например, еще и обезвреживали мины, которыми напичкано все вокруг.

— Это не наша работа, но сняли более 50 мин, многое расстреляли. На территории 10 м находили около десяти мин, — рассказывает Паритет.

По 14 штурмов в день

На Бахмутском направлении егеря-десантники противостояли в основном вагнеровцам. И своими глазами видели, как российских заключенных используют как пушечное мясо. Причем бросают часто в совершенно бессмысленные атаки. Чтобы создать непрерывное давление, говорит военный с позывным Буг.

— Сталкивались с ними довольно часто. Были такие моменты, когда было 14 штурмов в день. Их тактика вообще бессмысленна. Они просто непрерывно шли, шли на позиции, давно пристрелянные нами, — делится Буг.

Для него это первый боевой опыт. Артиллерист в свои весной 21 досрочно закончил военный вуз и сразу пошел на войну.

— Ты понимаешь ответственность, которая на тебя полагается. У тебя нет времени думать о страхе. О том, что что-то может с тобой произойти.

То, что ты должен сделать, зависит от того, останутся ли там живы или нет, — отмечает Буг.

Об американском броневике

Девиз 71-й бригады — безжалостные. Это, говорят бойцы, хорошо известно тем, кто сталкивался в бою с егерями-десантниками.

— У них на вооружении есть американская бронемашина Макс ПРО, созданная специально для военной операции в Ираке. Украинские бойцы окрестили ее Шрэком, наверное, из-за огромных размеров. Это очень надежная машина, которая помогает спасать жизнь бойцов, — говорит спецназовец с позывным Якудза.

— Очень манёвренный броневик, который должен высадить штурмовую группу перед позицией врага, плотным огнем атаковать его позиции и прикрывать наступление наших бойцов, — объясняет Якудза.

Во время масштабного бахмутского штурма украинские военные приблизились вплотную к врагу. Тогда Якудзе под шквальным огнем пришлось вытаскивать своего раненого товарища.

Я наложил турникет и тащил его, а он уже сам подкручивал турникет. Мы работали в тандеме, — говорит военный.

Это совсем другая война

А боец с позывным Мотылек все бои видит с высоты птичьего полета. По образованию он учитель географии, а сейчас свои знания совмещает с полетами дронов. Этим помогает беречь жизнь собратьев-егерей. Он говорит: то, что сейчас происходит на Бахмутском направлении, кардинально отличается от того, что было в Харьковской области.

Просто другая война. Противник прекрасно понимает, где ты. Мы прекрасно понимаем, где он.

Враг знает, что нас много. Постоянные взрывы. Самый большой перерыв между взрывами, который мы могли зафиксировать, — полчаса. Это совершенно уникальный случай, — говорит Мотылек.

Сейчас даже молодые юноши становятся ветеранами войны. Ранее мы рассказывали историю морпеха, защищавшего Мариуполь, ставшего ветераном в 20 лет.

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