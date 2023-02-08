Незламне Запоріжжя: жахливі спогади жителів про новорічний обстріл міста

Попри щоденні обстріли околиць Запоріжжя, небезпеку ракетних атак по самому місту та скруту, люди потроху відновлюють свої оселі. Звісно, ті, що встояли після ударів.

У житловому кварталі на околиці, де С-300 окупантів вгатила за лічені години до настання Нового року, було пошкоджено близько 40 обійсть. Одне — знищене майже вщент.

— Я прийшла з роботи, у мене тиск був, і лягла відпочити, щоб потім готуватися до Нового року. На мене просто балка впала, вдарило, і я знепритомніла. Отямилася, коли почали кричати люди, — розповідає постраждала внаслідок теракту росіян Раїса Матвеєва.

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