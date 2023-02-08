Несокрушимое Запорожье: ужасные воспоминания жителей о новогоднем обстреле города

Несмотря на ежедневные обстрелы окрестностей Запорожья, опасность ракетных атак по самому городу и трудности, люди понемногу восстанавливают свои дома. Те, что устояли после ударов.

В жилом квартале на окраине, где С-300 оккупантов упала за считанные часы до наступления нового года, были повреждены около 40 дворов. Один уничтожен почти до основания.

— Я пришла с работы, у меня давление было, и легла отдохнуть, чтобы потом готовиться к Новому году. На меня просто балка упала, ударило, и я потеряла сознание. Очнулась, когда начали кричать люди, — рассказывает пострадавшая в результате теракта россиян Раиса Матвеева.

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