Двумя ударами уничтожили четыре дома и детсад: прифронтовая Дружковка под постоянными обстрелами

Зона боевых действий особенно опасна для мирных жителей, ведь от российских обстрелов страдают неподготовленные гражданские. Военная администрация Донецкой области в очередной раз призывает гражданское население эвакуироваться, ведь в области нет безопасных мест.

Так накануне ночью россияне обстреляли жилой район города Дружковка, который в 20 км от линии фронта. Известно о пострадавших.

Удар пришелся по жилому кварталу, рядом с которым — детский сад. Сюда россияне нацелили две ракеты, от которых проснулся весь город. Первый удар произошел прямо перед подъездом многоэтажки. Второй — на территории детского сада.

Сейчас также смотрят

Местная жительница Оксана, проснувшаяся от взрывов возле своего дома, рассказывает: больше всего боялась за собственного сына.

Говорю: “Сынок, только не двигайся, мы на стекле лежим. Только не двигайся!”

От этого обстрела пострадали четыре многоэтажки: у всех вылетели окна вместе с рамами. Пять человек пострадали, но обошлось без погибших.

Сейчас все местные разгребают уничтоженное и пытаются восстановить жилье.

Читать по теме Кассетными боеприпасами по мирным людям! Поселок в Запорожской области под прицелом оккупантов Поселок Таврийское Запорожской области страдает от регулярных атак вражеского железа на головы мирных жителей и их дома.

Власти Украины призывают жителей областей, где ведутся активные боевые действия, эвакуироваться. О спецоперации по вывозу ребенка из Бахмута читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!