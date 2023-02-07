Двумя ударами уничтожили четыре дома и детсад: прифронтовая Дружковка под постоянными обстрелами

Зона боевых действий особенно опасна для мирных жителей, ведь от российских обстрелов страдают неподготовленные гражданские. Военная администрация Донецкой области в очередной раз призывает гражданское население эвакуироваться, ведь в области нет безопасных мест.
Так накануне ночью россияне обстреляли жилой район города Дружковка, который в 20 км от линии фронта. Известно о пострадавших.
Удар пришелся по жилому кварталу, рядом с которым — детский сад. Сюда россияне нацелили две ракеты, от которых проснулся весь город. Первый удар произошел прямо перед подъездом многоэтажки. Второй — на территории детского сада.
Местная жительница Оксана, проснувшаяся от взрывов возле своего дома, рассказывает: больше всего боялась за собственного сына.
Говорю: “Сынок, только не двигайся, мы на стекле лежим. Только не двигайся!”
Говорю: “Сынок, только не двигайся, мы на стекле лежим. Только не двигайся!”
От этого обстрела пострадали четыре многоэтажки: у всех вылетели окна вместе с рамами. Пять человек пострадали, но обошлось без погибших.
Сейчас все местные разгребают уничтоженное и пытаются восстановить жилье.
Власти Украины призывают жителей областей, где ведутся активные боевые действия, эвакуироваться. О спецоперации по вывозу ребенка из Бахмута читай в нашем материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!