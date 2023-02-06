Украина

Кассетными боеприпасами по мирным людям! Поселок в Запорожской области под прицелом оккупантов

Андрей Почтев 06 февраля 2023, 09:30

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Село, которое спасло Киев! Жители Русанова рассказали поразительную историю
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