Кассетными боеприпасами по мирным людям! Поселок в Запорожской области под прицелом оккупантов

Россияне только на словах захватывают села и города в Запорожской области, впрочем, действительно плотно их обстреливают.

Поселок Таврийское, где ныне проживает около трех тысяч человек, под бомбами оккупантов ежедневно. Накануне оккупанты попали по домам и огородам мирных людей запрещенными кассетными боеприпасами.

Под громкое эхо взрывов Людмила показала нашим корреспондентам российский кассетный Ураган, который забурился в почву на ее огороде.

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В Таврийское она с мужем переехали осенью из разбитого оккупантами городка Орехов, что отсюда за считанные километры. Но русские изверги достают их и здесь.

— На этот раз было два залпа из Ураганов. К счастью, обошлось без жертв. Только повредило пять домов и нанесло большой вред, — говорит председатель Таврийского Николай Свириденко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как российские военные продолжают терроризировать Запорожье.