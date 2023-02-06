Касетними боєприпасами по мирному люду! Селище на Запоріжжі під прицілом окупантів

Росіяни лише на словах захоплюють села та містечка на Запоріжжі, втім, дійсно щільно їх обстрілюють.

Селище Таврійське, де нині мешкає зо три тисячі люду, під бомбами окупантів щодня. Напередодні окупанти поцілили по хатах і городах мирних людей забороненими касетними боєприпасами.

Під гучне відлуння вибухів пані Людмила показала нашим кореспондентам російський касетний Ураган, що забурився у ґрунт в її городі.

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У Таврійське вона із чоловіком переїхали восени з геть потрощеного окупантами містечка Оріхів, що звідси за лічені кілометри. Та російські нелюди кривдять їх і тут.

— Цього разу було два залпи з Ураганів. На щастя, минулося без жертв. Лише пошкодило п’ять будинків і наробило великої шкоди, — каже селищний голова Таврійського Микола Свириденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як російські військові продовжують тероризувати Запоріжжя.