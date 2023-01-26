Майже знищене, усе в дірках. Як село на Миколаївщині пережило справжнє жахіття

Село Шевченкове неподалік Миколаєва від перших днів великої війни потерпало від ворожого вогню. Тут із понад 3000 місцевих зараз лишилося втричі менше люду.

Ще були обстріли, ще тут літало, стріляло, гатило, падало. Проживши таке життя, я ніколи не думала, що моє покоління в отаке попаде, — розповідає жителька села Шевченкове Людмила Павлунь.

Селяни замінюють вікна та дахи, проводять інтернет, аби хоч якось налагодити зв’язок. Та головна проблема — це цілковита відсутність газопостачання.

Ворожі ракети ще навесні вщент перебили газогін. Аварійні бригади Миколаївгазу працювали навіть під обстрілами, тримаючи мережу в робочому стані. Та зрештою подання палива до села довелося вимкнути.

Зараз також дивляться

Сьогодні ранок українців знову був гучним — про ракетну атаку 26 січня читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!