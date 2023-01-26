Почти уничтожено, всё в дырах. Как село в Николаевской области пережило настоящий ужас

Село Шевченково неподалеку от Николаева с первых дней великой войны страдало от вражеского огня. Здесь из 3000 местных сейчас осталось втрое меньше людей.

Еще были обстрелы, еще здесь летало, стреляло, били, падало. Прожив такую жизнь, я никогда не думала, что мое поколение в такое попадет, — рассказывает жительница села Шевченко Людмила Павлунь.

Местные жители заменяют окна и крыши, проводят интернет, чтобы хоть как-то наладить связь. Но главная проблема — это полное отсутствие газоснабжения.

Вражеские ракеты еще весной полностью перебили газопровод. Аварийные бригады Николаевгаза работали даже под обстрелами, держа сеть в рабочем состоянии. В конце концов, подача топлива в село пришлось выключить.

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