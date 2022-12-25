Зруйнована гімназія, понівечені десятки будинків та поранені діти — російські військові продовжують тероризувати Запоріжжя

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України, зокрема, сильно страждає Запорізька область. Окупанти цілять по будинках місцевих, де перебувають діти. Так, росіяни скалічили двох дітей на Запоріжжі у селищі Магдалинівка.

Обстріл Магдалинівки

Серед білого дня російські військові завдали удару по будинку хлопців з великокаліберної гармати. Діти, що були в спальні, біля якої рвонув снаряд, дивом вижили. Вони зазнали поранень.

Старший 15-річний хлопець навіть спромігся схопити молодшого трирічного братика та добігти до батьків, які працювали на іншому краю села. Згодом дітей забрала швидка.

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Будинок родини зруйнований. Чи вдасться його відновити, господарі не знають. Батько хлопців розповідає, що в обох синів поранення голови та кінцівок.

Зруйнована гімназія у селі Степне

Також російські військові завдали потужного реактивного удару по сільській гімназії під Запоріжжям. Дві ракети розгатили будівлю навчального закладу, бібліотеку поруч та понівечили десятки навколишніх будинків.

Лише дивом минулося без жертв, але збитки для громади, яку окупанти час від часу хаотично обстрілюють, шалені. Втім, педагоги не втрачають надії колись повернутися у розорені окупантами класи.

Мешканець села Юрій каже, що тієї ночі був у котельні, а в школі був сторож. Перша ракета поцілила у гімназію, друга — у бібліотеку. Чоловіки відразу кинулися шукати один одного.

Очільниця гімназії Олена, яка прийшла на руїни, ледве стримує сльози.

У школі навчалося 260 дітей. Зараз навчання проходить дистанційно. Знову “русскій мір” довів свої наміри та зруйнував дитячу мрію, — каже вона.

У будинках людей, що живуть біля гімназії, потрощені дахи та вибиті вікна. Вони вже намагаються покласти шифер та відремонтувати оселі.

Очільник громади В’ячеслав Любименко каже, що це не перший обстріл села. Ворог неодноразово завдавав безпідставних ударів по населеному пункту. Чи вдасться відновити гімназію після значних руйнувань, поки невідомо.

Росіяни щодня обстрілюють населені пункти України, особливо ті, які ближче до лінії фронту. Раніше Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на Південному напрямку.

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