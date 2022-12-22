Це справжнє пекло: спотворене війною Запоріжжя намагається жити далі

За десять місяців своєї безглуздої війни росіяни неабияк спотворили Запоріжжя та майже ущент зруйнували навколишні вільні села і містечка, які ледь не щодня зазнають артилерійських атак терористів.

Для обласного центру найпекельнішим став жовтень, коли окупанти завдали кількох потужних ракетних ударів просто по житлових кварталах, убивши та скалічивши десятки людей.

Але ті, хто вижив під бомбардуваннями, не занепадають духом. Хтось узявся лагодити понівечене житло самотужки, а декому благодійники навіть зводять новий дах над головою.

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На сьогодні по області 285 об’єктів пошкоджено або знищено. З них 38% — це саме житлові будинки, 297 багатоповерхових і понад 2000 приватних домоволодінь.

Відновлення буде після деокупації, після повного обстеження, — розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОВА Віталій Литвиненко.

Та запоріжці не занепадають духом і намагаються нині відновити знищене. Як живе місто зараз — дивись у відео.

Пропонуємо згадати, що робили росіяни у Запоріжжі та як окупанти вдарили по цивільній колоні.

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