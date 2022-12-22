Украина

Это настоящий ад: как разбитое Запорожье пытается жить дальше

Андрей Почтев 22 декабря 2022, 09:00

Больше видео
День енергетика: привітання від Зеленського, міністра енергетика й Укренерго
Воины света, которые борются на своем фронте круглосуточно — День энергетика
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
0:03:13
Шахед на Київщині
Шахед упал прямо возле дома! Село Старые Безрадичи изуродовали дроны РФ
Карта бойових дій в Україні 22.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
День енергетика: привітання від Зеленського, міністра енергетика й Укренерго

Воины света, которые борются на своем фронте круглосуточно — День энергетика
Візит Зеленського до США - ключові моменти
У нас есть отличные новости — как прошел визит Зеленского в США и чего ждать украинцам в 2023 году
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
0:04:04
Обстріл Запоріжжя
Это настоящий ад: как разбитое Запорожье пытается жить дальше
0:03:13
Шахед на Київщині
Шахед упал прямо возле дома! Село Старые Безрадичи изуродовали дроны РФ
Карта бойових дій в Україні 22.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:40
Втрат від нас самих більше, ніж від українців — перехоплення ГУР
Потерь от нас больше, чем от украинцев: оккупант жалуется на свое командование — перехват ГУР
0:04:26
Миколаїв
Сотни попаданий по мирным домам! Как оккупанты ежедневно уничтожают несокрушимый Николаев
0:05:44
Битва за Київ
Битва за Киев: как оборонялась столица и почему россияне так боятся бабушек Киевской области
0:00:19
LightUpUkraine — найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною
Елка в Нью-Йорке, Колизей, Сиднейская опера — без света! Самые популярные локации мира демонстрируют солидарность с Украиной
Больше видео
Комендантский час на Новый год
Читать дальше
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Шахед на Київщині
Читать дальше
Шахед упал прямо возле дома! Село Старые Безрадичи изуродовали дроны РФ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь