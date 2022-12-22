Это настоящий ад: как разбитое Запорожье пытается жить дальше

За десять месяцев своей бессмысленной войны россияне изуродовали Запорожье и почти полностью разрушили свободные села и городки в окрестности, которые ежедневно подвергаются артиллерийским атакам террористов.

Для областного центра самым адским стал октябрь, когда оккупанты нанесли несколько мощных ракетных ударов прямо по жилым кварталам, убив и изуродовав десятки человек.

Но выжившие под бомбардировками не падают духом. Кто-то принялся чинить изуродованное жилье своими силами, а некоторым благотворители даже строят новую крышу над головой.

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На сегодняшний день по области 285 объектов повреждены или уничтожены. Из них 38% — это именно жилые дома, 297 многоэтажных и более 2000 частных домовладений.

Восстановление будет после деоккупации, после полного обследования, — рассказывает директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Запорожской ОВА Виталий Литвиненко.

Но запорожцы не падают духом и пытаются сейчас восстановить уничтоженное. Как живет город теперь, смотри в видео.

Предлагаем вспомнить, что делали россияне в Запорожье и как оккупанты ударили по гражданской колонне.

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