Стратегічний “наступ на холод”: як Запоріжжя зігріває захисників ЗСУ

На запорізькому волонтерському фронті стратегічний наступ на холод і негоду.

Одне з найбільших доброчинних об’єднань міста — центр Паляниця — нині активно виробляє зручні спальники та буржуйки, які вже зігрівають наших оборонців на передовій.

Ми працюємо, як тил для наших хлопців. Вони строчать з кулеметів, а ми строчимо на машинках, — розповідає волонтерка Оксана Зелінська.

Волонтери працюють у кілька змін не покладаючи рук, бо прагнуть якнайшвидше дотримати свого слова — разом відсвяткувати перемогу.

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