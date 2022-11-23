Стратегическое “наступление на холод”: как Запорожье согревает защитников ВСУ

На запорожском волонтерском фронте стратегическое наступление на холод и непогоду.

Одно из крупнейших благотворительных объединений города — центр Паляниця — сейчас активно производит удобные спальники и буржуйки, которые уже согревают наших защитников на передовой.

Мы работаем как тыл для наших ребят. Они строчат из пулеметов, а мы строчим на машинках, — рассказывает волонтер Оксана Зелинская.

Волонтеры работают в несколько смен не покладая рук, потому что стремятся как можно быстрее сдержать свое слово — вместе отпраздновать победу.

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