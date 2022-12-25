Разрушенная гимназия, десятки домов и раненые дети — российские военные продолжают терроризировать Запорожскую область

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины, в частности, сильно страдает Запорожская область. Оккупанты стреляют по домам местных, где находятся дети. Так, россияне искалечили двоих детей под Запорожьем в селе Магдалиновка.

Обстрел Магдалиновки

Среди дня российские военные нанесли удар по дому из крупнокалиберного оружия. Дети, находившиеся в спальне, возле которой рванул снаряд, чудом выжили. Они получили ранения.

Старший 15-летний парень даже смог схватить младшего трехлетнего братика и добежать до родителей, которые работали на другом краю села. Впоследствии детей забрала скорая помощь.

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Дом семьи разрушен. Удастся ли его восстановить, хозяева не знают. Отец ребят рассказывает, что у обоих сыновей ранения головы и конечностей.

Разрушенная гимназия в селе Степное

Также российские военные нанесли мощный реактивный удар по сельской гимназии под Запорожьем. Две ракеты разбили здание учебного заведения, библиотеку рядом и побили десятки окрестных домов.

Лишь чудом обошлось без жертв, но ущерб для общины, которую оккупанты время от времени хаотично обстреливают, огромны. Впрочем, педагоги не теряют надежды когда-нибудь вернуться в разоренные оккупантами классы.

Житель села Юрий говорит, что в ту ночь был в котельной, а в школе был сторож. Первая ракета попала в гимназию, вторая — в библиотеку. Мужчины сразу бросились искать друг друга.

Пришедшая на руины руководительница гимназии Елена едва сдерживает слезы.

В школе училось 260 детей. Сейчас обучение проходит дистанционно. Снова “русский мир” доказал свои намерения и разрушил детскую мечту, — говорит она.

В домах людей, живущих рядом с гимназией, разбиты крыши и выбиты окна. Они уже пытаются положить шифер и отремонтировать жильё.

Глава общины Вячеслав Любименко говорит, что это не первый обстрел села. Враг неоднократно наносит удары по населенному пункту. Удастся ли возобновить гимназию после значительных разрушений, пока неизвестно.

Россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Украины, особенно те, что ближе к линии фронта. Ранее Наталья Гуменюк рассказала про ситуацию на Южном направлении.

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