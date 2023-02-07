Двома ударами знищили чотири будинки та дитсадок: прифронтова Дружківка під постійними обстрілами

Зона бойових дій особливо небезпечна для мирних жителів, адже від російських обстрілів страждають непідготовлені цивільні. Військова адміністрація Донеччини вкотре закликає цивільне населення евакуюватися, адже в області немає безпечних місць.

Так, напередодні вночі росіяни обстріляли житловий район міста Дружківка, яке за 20 км від лінії фронту. Відомо про постраждалих.

Удар прийшовся по житловому кварталу, поряд з яким — дитячий садочок. Сюди росіяни націлили дві ракети, від яких прокинулося все місто. Перший удар відбувся просто перед під’їздом багатоповерхівки. Другий — на території дитячого садочку.

Зараз також дивляться

Місцева жителька Оксана, яка прокинулася від вибухів біля свого будинку, розповідає: понад усе боялася за власного сина.

Кажу: “Синку, тільки не рухайся, ми на склі лежимо. Тільки не рухайся!”

Від того обстрілу постраждало чотири багатоповерхівки: у всіх вилетіли вікна разом із рамами. П’ятеро людей постраждало, але обійшлося без загиблих.

Нині всі місцеві розгрібають понищене та намагаються відновити житло.

Читати на тему Касетними боєприпасами по мирному люду! Селище на Запоріжжі під прицілом окупантів Селище Таврійське Запорізької області потерпає від регулярних атак ворожого залізяччя на голови мирних жителів та їхніх будинків.

Влада України закликає жителів районів, де ведуться активні бойові дії, евакуйовуватися. Про спецоперацію з вивезення дитини з Бахмута читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!