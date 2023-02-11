Город содрогается от мощных взрывов, а силы россиян тают на глазах — что происходит в оккупированном Мелитополе

В последнее время во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области громко. Вчера в этом районе россияне потеряли часть боекомплектов, техники и личного состава сразу в нескольких местах размещения.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Читай более подробно, что происходит в городе теперь и как захватчики относятся к местному населению.

Взрывы в Мелитополе 10 февраля

Вчера Мелитополь содрогнулся от мощных взрывов. По предварительным данным, известно о таких потерях оккупантов за 10 февраля:

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взрывы на территории промышленного предприятия в Мелитополе, где оккупанты хранили технику;

уничтожение места расположения россиян в Мирном в Мелитопольском районе;

попадание в одно из сел в Токмакском районе, которое захватчики выбрали для проживания.

Украинские военные действуют точечно и осторожно, хотя оккупанты прячутся среди гражданского населения.

К сожалению, рашисты используют самую отвратительную тактику: прятаться за спинами мирных жителей — расставляют свою технику и ПВО среди жилых кварталов, — отмечает мэр Мелитополя.

Ситуация в Запорожском направлении

А вот на фронте ситуация неутешительная для россиян. Их силы на Запорожском направлении быстро истощаются, поэтому для пополнения потерь захватчики привлекают вагнеровцев. Генштаб ВСУ зафиксировал подобные действия в населенном пункте Мирное.

Потери россиян настолько большие, что оккупантам приходится сжигать тела своих погибших военных в мобильных крематориях и на предприятии Приднепровская Биотес в городе Токмак, что в 60 км от Мелитополя.

Таким образом, враг пытается скрыть реальную статистику потерь в живой силе, а также избежать выплат родственникам погибших солдат.

Между тем местное население жалуется на трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью.

Как живет Мелитополь

Иван Федоров отмечает, что в Мелитополе осталась всего треть местных жителей — около 50-60 тысяч человек. Город заполонили российские ФСБшники, военные, кадыровцы, буряты, осетины, их семьи, работники всех сфер, которых так и не смогли найти среди местных, надзиратели и гастарбайтеры.

В основном оккупанты располагаются среди жилых кварталов: в школах, общежитиях, помещениях институтов и университетов, а также в пустых квартирах, владельцы которых эвакуировались.

Россияне постоянно усиливают давление на гражданских людей, причем даже на тех, кто согласился сотрудничать с ними. Захватчики отбирают зерно у местных аграриев, грабят украинские предприятия, регулярно проводят обыски в гаражных кооперативах и на дачах в поисках диверсантов, патриотов Украины и оружия.

Оккупантов становится больше и они становятся все более жестокими, ведь все яснее понимают, что грабить и убивать осталось недолго, — пишет мэр Мелитополя.

Кроме того, оккупационные власти запугивают украинцев и усиливают принудительную паспортизацию населения. За отказ получать российский паспорт захватчики угрожают людям:

проблемами с ведением бизнеса;

лишением соцвыплат;

невозможностью переоформить авто;

невозможностью владения имуществом.

Обещают, что с 1 марта будут получать пенсии только владельцы паспорта РФ. Другим — “прожиточный минимум”, на который невозможно прожить, — говорит Федоров.

Оккупанты надеются, что такими бесчеловечными условиями они заставят украинцев подчиниться и стать преступниками. Однако большинство мелитопольцев все равно остаются верными Украине и ждут скорейшей деоккупации региона.

Несмотря на ежедневные обстрелы окрестностей Запорожья и опасность ракетных атак по самому городу, люди понемногу восстанавливают свои дома. Смотри, что рассказали местные жители про обстрел Запорожья в новогоднюю ночь.

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Главное фото: Иван Федоров / Telegram