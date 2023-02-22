Актуальна карта бойових дій в Україні 22 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Джо Байден вже встиг завітати з неанонсованим візитом до Києва та навіть виголосив промову у Варшаві. Тож немає сумніву, що американський президент вже встиг дослідити карту бойових дій.

Це б не завадило зробити не лише союзникам України, але й ворогу. Адже він вже майже дев’ять років нахабно порушує наші кордони попри усі міжнародні договори та закони.

Однак українські захисники кожного дня проводять уроки для тих, хто заблукав. Та як не виглядали б ці навчання захопливо зі сторони, варто пам’ятати, що наші оборонці виборюють свободу українського народу ціною власної крові.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою притиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

Росія тримає всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, частково в Запорізькій області. Це підтверджує оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.

Тому Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області, Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Росія не припиняє нанесення ракетних ударів по містах України. Тому залишається актуальним питання, у яких будинків більше шансів встояти та чи можна взагалі захиститися від ракетної агресії. Читай, які будівлі найбільш небезпечні під час ракетного удару та як з них врятуватись.

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