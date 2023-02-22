Через два дня — годовщина полномасштабного вторжения. Ощутимо участились российские обстрелы в прифронтовых городах и регионах. За прошедшие сутки утро адски началось в Харьковской области — россияне в очередной раз обстреляли мирные дома украинцев, с присущей им жестокостью.

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 20 приграничных населенных пунктов в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.

По сообщению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Купянске ракетными обстрелами повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детского сада и пятиэтажный дом. Также враг бил и по жилому сектору.

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В течение дня под обстрелом находились Волчанск и Вильча Волчанской общины. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары.

В Двуречной Купянского района зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в жилой дом, — сообщает Синегубов.

На линии столкновения наши военные надежно удерживают свои позиции и ведут бои с российскими оккупантами.

Прицельно бьют по детсадам, стадионам и домам: что известно о ночном обстреле Харьковской области / 2 Фотографии

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