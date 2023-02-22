Война в Украине

Прицельно бьют по детсадам, стадионам и домам: что известно о ночном обстреле Харьковской области

Виктория Мельник, редактор сайта 22 февраля 2023, 10:30
Обстрел Харьковской области

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