За два дні — річниця повномасштабного вторгнення. Відчутно почастішали російські обстріли у прифронтових містах та регіонах. Минулої доби ранок пекельно почався на Харківщині — росіяни вкотре обстріляли мирні домівки українців, з притаманною їм жорстокістю.

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Куп’янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та п’ятиповерховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору.

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Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.

У Дворічній Куп’янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок, — повідомляє Синєгубов.

На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та ведуть бої з російськими окупантами.

Прицільно б’ють по дитсадках, стадіонах та будинках: що відомо про нічний обстріл Харківщини / 2 Фотографії

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