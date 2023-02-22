Було гучно! Що відомо про нічні вибухи в Херсоні, Сумах та на Дніпропетровщині

У ніч на 22 лютого вибухи лунали в кількох українських містах. Неспокійно було в Херсоні, Сумах та на Дніпропетровщині.

Розповідаємо, що відомо на цю мить.

Обстріл Херсона вночі

22 лютого близько опівночі в Херсоні почали лунати гучні вибухи.

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Обстріл міста окупантами підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Знову.. Знову орки обстрілюють місто, — написав очільник ОВА.

Вибухи в Сумах: що відомо

Уночі проти 22 лютого вибухи лунали і в Сумах.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, містяни чули роботу протиповітряної оборони.

Ціль уражена. Дякуємо нашим захисникам! — повідомили в Сумській ОВА.

Вибухи на Дніпропетровщині 22 лютого

Ніч на Дніпропетровщині пройшла без ворожих атак. Втім, уже о шостiй ранку агресор вгатив по Нікопольщині з важкої артилерії. Про це повідомив очільник ОДА Сергій Лисак.

Від обстрілів здригнулася Марганецька громада. Попередньо — без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється. Ворог біснується і хоче залякати. Але ми свою справу знаємо: триматися. Вірити в ЗСУ. Працювати для України, — зазначив він.

Та навіть попри війну Україна продовжує рятувати світ від голоду. Робота в полі перетворилась на справжній бій за врожай. Росіяни постійно намагаються перетворити наш родючий український грунт на мінне поле. ДІзнавайся про це більше.