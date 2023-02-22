Війна в Україні

Було гучно! Що відомо про нічні вибухи в Херсоні, Сумах та на Дніпропетровщині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 09:00
Було гучно! Що відомо про нічні вибухи в Херсоні, Сумах та на Дніпропетровщині
Фото: Unsplash

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