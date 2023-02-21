Хліб з-під обстрілів до вашого столу: як Україна попри війну продовжує рятувати світ від голоду

Хліб — це продукт, який потрібен кожному. До 24 лютого 2022 року Україна експортувала 10% всієї світової пшениці та годувала хлібом близько 400 мільйонів людей. Але вторгнення РФ поставило світ на межу голоду.

Робота в полі перетворилась на справжній бій за врожай. Росіяни постійно намагаються перетворити наш родючий український грунт на мінне поле.

Заміновано близько 250 тисяч квадратних кілометрів української землі. Це більше за всю територію Румунії чи Великої Британії.

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Вибухівка загрожує життю багатьох українських аграріїв, тому на допомогу приходять сапери.

У найкоротший термін вони звільняють землю від смертоносного залізяччя й дають дорогу тим, хто сіє життя.

Щойно сходить хліб, ворог атакує його вогнем. Пліч-о-пліч з хліборобами стають рятувальники зі служби ДСНС, щоб врятувати найменший колосок.

Та коли зерно зібране, кінець боротьби за хліб ще далеко. Елеватори теж знаходяться під ударом. Тому фермери намагаються заховати свій врожай та відновлювати зруйновані зерносховища власноруч. Наступний виклик для аграріїв — це транспортування продукції.

У той час, коли Росія намагається шантажувати світ голодом, Україна робить усе заради тих, хто чекає на наш хліб в усьому світі.

Щонайменше 70 мільйонів людей у світі опинились під загрозою голоду через напад Росії на Україну. Тому президент України ініціював програму Grain From Ukraine. Наразі у рамках ініціативи та за підтримки країн-учасниць всесвітньої продовольчої програми вже відправлено 110 тонн пшениці до Ємену, Сомалі, Ефіопії та Малі.

Олеся Нідзельська стала втіленням усього хорошого під час воєнних дій в Ірпені. Її історія доводить, що українці дуже цінують хліб та не залишать без нього тих, кому він потрібен. Читай історію жінки, яка під обстрілами пекла хліб для голодних людей.

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