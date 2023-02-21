Україна

Хліб з-під обстрілів до вашого столу: як Україна попри війну продовжує рятувати світ від голоду

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Лютого 2023, 23:00

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