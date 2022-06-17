Розповіді

Годувала містян, доки Ірпінь не звільнили ЗСУ: історія Олесі Нідзельської, яка під обстрілами пекла хліб для голодних людей

Вікторія Мельник, практикантка сайту 17 Червня 2022, 20:30
Олеся Нідзельська

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