Психологія
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Загину, але домівку не покину — чому люди не наважуються виїхати з гарячих точок та чи варто їх переконувати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Червня 2022, 22:00
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Фото: Unsplash

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