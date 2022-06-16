Психология
Эксклюзив

Погибну, но дом не покину — почему люди не решаются выехать из горячих точек и стоит ли их убеждать

Елена Яковлева, редактор сайта 16 июня 2022, 22:00
Як наважитись покинути зону бойових дій - поради психологині
Фото: Unsplash

Эксклюзивы
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
До сих пор занимаешься самодиагностикой? Подробно рассказываем о цистите и что делать женщинам в горячих точках
Що таке NFT та як на ньому заробити
Это больше, чем просто картинки! Рассказываем подробно, что такое NFT и как на нем заработать
Тату-майстриня з Харкова
Минималистичные — о Мариуполе и яркие с вышиванками. Тату-мастер из Харькова об эскизах для украинцев
Донорство крові
Можно ли купить кровь или заморозить ее дома? Неудобные вопросы о донорстве, которые мы задали вместо тебя
Смотреть больше

Больше новостей
Євгеній Єнін
Покушение на Зеленского и агитлистовки: Енин рассказал о задержанных диверсантах
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Вступление Украины в ЕС
Статус кандидата в ЕС: что значит и каковы его преимущества?
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Смотреть больше

Материалы по теме

Євгеній Єнін
Покушение на Зеленского и агитлистовки: Енин рассказал о задержанных диверсантах
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Вступление Украины в ЕС
Статус кандидата в ЕС: что значит и каковы его преимущества?
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН

Видео
0:08:26
Євгеній Єнін

Покушение на Зеленского и агитлистовки: Енин рассказал о задержанных диверсантах
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії 16.06.2022
Украинцы на передовой, но не в одиночку — итоги встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом
0:03:04
Медичний потяг в Україні
Госпиталь на рельсах уже спас около тысячи жизней — как работает медицинский поезд
0:08:51
Як зміняться соціальні виплати з червня
Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня
0:03:07
Що читають українці під час війни - кардинальна зміна вподобань
Русские произведения — прочь с полок! Как изменились литературные предпочтения украинцев во время войны
0:02:54
Бандеромобиль
Мистические бандеромобили косят оккупантов пачками — кто создает этих монстров войны
0:03:35
Бронежилеты
Львовские супермены защищают жизнь бойцов на фронте — как именно?
0:02:39
Разведка
Суровая мужская работа – секретные разведчики в Запорожской области уничтожили оккупантов
0:02:47
Центр переселенцев
Я Мариуполь. Семья — под Винницей заработал первый оздоровительный центр для переселенцев
Больше видео
Як правильно розмовляти з військовими, щоб не травмувати їх
Читать дальше
Не говори так! Каких фраз следует избегать во время разговора с военными

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь