Погибну, но дом не покину — почему люди не решаются выехать из горячих точек и стоит ли их убеждать

Когда мы в относительной безопасности и видим в новостной ленте соцсетей истории людей, которые находятся в населенных пунктах в зоне активных боевых действий, у нас невольно закрадываются мысли, почему они там остаются, почему рискуют жизнью, почему не уезжают.

На каждое “почему” есть свои причины и объяснения. Однако самым большим “козырем” в принятии решений является осознание последствий.

Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука Ольга Карпенко рассказала, стоит ли заставлять себя и близких покинуть опасную зону, а также к кому можно обратиться за помощью.

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За каждым выбором стоят последствия

Когда мы сами не можем покинуть потенциально опасную зону, хотя имеем возможность, что нас держит? Вопрос вроде бы очевиден. Имущество движимое или недвижимое, домашние питомцы, близкие…

Что это за явления, люди или вещи, ради которых мы жертвуем своей физической безопасностью? Или страх покинуть дом больше, чем потребность в безопасности? То парализующее чувство “не могу и все”, а причина всегда найдется.

На самом деле, остаться, где ты есть — это тоже выбор. И этот выбор не является неправильным. Но за каждым сделанным выбором стоят последствия.

Готов(-а) ли ты к последствиям, которые могут постигнуть, если ты останешься там, где “горячо”?

Это именно тот основной вопрос, обдумывание которого может больше всего побуждать тебя эвакуироваться.

Так случилось, что внутренний диалог с собой налажен не у всех. В таком случае консультации со специалистами, которые понимают поведенческие аспекты и психологические состояния человека, будут полезны.

Если близкие не хотят уезжать из горячих точек

Другая сторона проблемы, когда близкие тебе люди не решаются уехать, а ты их убеждаешь.

Бывает, что мы слишком упорно убеждаем (манипуляциями, ультиматумами, угрозами). Закономерно, это воспринимается другим человеком как давление. И он вместо того, чтобы прислушиваться к тебе, начинает защищаться.

Когда ты давишь на человека, то вызываешь у него агрессию. Таким образом, процесс рационального размышления блокируется, а включается защита или протест.

Для того чтобы твои близкие к тебе прислушались, достаточно приводить логические аргументы. И если человек не учитывает их (а такое бывает часто, особенно в стрессе), то это последствия ощущения страха, негативно сказывающегося на процессе критически мыслить.

Надо озвучивать свою готовность быть рядом и готовность помочь эвакуироваться, когда человек на это решится. Тогда есть шанс, что твои предостережения будут приняты к сведению и близкий человек согласится покинуть опасное место.

Советы, описанные выше, носят общий характер. К каждой ситуации нужно подходить индивидуально. Если чувствуешь эмоциональный дискомфорт и потребность поделиться своими страхами и сомнениями, то ты можешь воспользоваться услугами специалистов бесплатных горячих линий психологической помощи.

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