Кормила горожан, пока Ирпень не освободили ВСУ: история Олеси Нидзельской, которая под обстрелами пекла хлеб для голодных людей

Война, кроме разрушений, смертей и горя, принесла нам еще кое-что: видение этого мира только через однотонную призму. Теперь мы с легкостью отличаем добро от зла, героизм от желания таким казаться, дружбу от выгоды. Героиня этой истории — Олеся Нидзельская — стала воплощением всего хорошего во время военных действий в Ирпене, где она под канонаду Смерчей выпекала хлеб.

Олеся родом из Винницкой области. Она работает в Ирпенском супермаркете, в отделе кулинарии — уже четыре года выпекает хлеб.

Она встретила войну здесь, в Ирпене: как раз собиралась на свое рабочее место. Рассказывает: тогда с ней была ещё мама, которая жила неподалеку.

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— В той стороне обстрелы начались раньше со стороны Гостомеля. И моя мама шла ко мне пешком восемь километров.

Женщина продолжала ходить на работу, несмотря на постоянные обстрелы и взрывы, не зная — не разорвется ли следующий снаряд прямо перед ней? Одновременно с работой искала волонтеров, которые могли бы её вместе с матерью вывезти на малую родину. К счастью, такие нашлись: везли в Ирпень гуманитарную помощь, пообещали на обратном пути забрать женщин с собой.

У меня были сложены все вещи, все было готово для выезда.

Но так сложилось, что из Ирпеня волонтеры вывезли только 62-летнюю мать Олеси.

Героизм украинской женщины: она думала о детях

В последний момент Олеся отказалась от эвакуации. Причиной послужила ситуация, которая произошла незадолго до планового отъезда.

Я выдавала хлеб, и пришла женщина с двумя детьми. Они поцеловали хлеб, который я им дала, и съели в ту же минуту. Я подумала о своих внуках и поняла, что не смогу уехать и бросить таких детей.

Она почувствовала сопротивление страху и поняла свою миссию: кормить как можно больше людей в городе. В тот же день они вместе с администратором переехали в помещение магазина и под сокрушительными обстрелами начали вместе выпекать хлеб.

Женщина признается: было страшно, особенно когда летели Грады. Выпекали хлеб не покладая рук, порой не хватало топлива, чтобы выпекать большими порциями.

Хлеб был корявый, некрасивый, но мы его делили и ели: говорили, что вкусный.

Администратор магазина Татьяна Гриневич рассказывает: когда не хватало дизельного топлива, хлеб выпекали малыми порциями. Резали на куски, подавали с салом или другими продуктами, которые ещё можно было найти.

Боевик по-украински: версия 2022

С продуктами, кстати, помогали наши военные. Под обстрелами местная ТрО привозила в супермаркет муку, воду и дизель. Командир ТрО Игорь рассказывает, как это было:

— Мне сказали, что женщинам нужна помощь. Так и вышло, что сюда мы возили муку и дизель, а отсюда вывозили людей.

Более того: между военными и женщинами существовал специальный код, позволяющий отличить своих от россиян. Бойцы сигнализировали автомобилем, чтобы им открыли ворота.

Когда русские военные начали закрепляться на оккупированной территории, голодных людей становилось все больше. В начале очереди Олеся и Татьяна быстро раздавали продукты, чтобы поскорее отпустить людей в относительно безопасные места.

Они знали, что кормят украинцев под прицелом снайперов — просто пытались не думать, что каждый миг может стать последним. Пани Олеся рассказывает: напротив магазина расположились огневые точки оккупантов. Часто именно в очереди людей россияне и целились.

Когда начинались обстрелы, сюда приезжали ВСУ, становились с автоматами и оберегали нашу жизнь и жизнь местных.

Но однажды снайперская пуля таки попала в Олесю Нидзельскую. К счастью, она прошла мимо, зацепив руку пекаря.

— Мы не знали, выживем ли. Мы не знали, с какой стороны начнут стрелять.

Мы шли из-за безвыходи других людей.

Мамы-кормилицы

Именно так называли Олесю и Татьяну местные жители. Женщины считают, что война очень сплотила людей. Страх был у всех, но не побеждал героизм украинцев в Ирпене.

— Нам задавали только один вопрос: что вам нужно: мука, соль, вода?

И люди приносили: обычные жители искали и приносили в пекарню то по 20, то по 10 литров воды. А женщины всяко подбадривали горожан — верили, что это поможет не отчаяться.

Назло русским захватчикам каждый раз, когда подходил кто-то за хлебом, звучало: Слава Украине! Героям Слава! Где ваша улыбка?

Крепость для фей

Пекарня стала домом Олеси и Татьяны. В помещении, которое раньше было рассчитано на хранение одежды персонала супермаркета, разместилось несколько досок и покрывал, на которых женщины отдыхали. Эта крепость не подвергалась обстрелам рашистов, но однажды оккупанты таки подобрались к магазину в упор.

Российские военные просто постучали в дверь — так они пытались выманить женщин, а магазин — традиционно — обворовать. То, что рассказывает Олеся, настолько впечатляет, что может стать сценарием к остросюжетному фильму!

Они хотели сорвать ролеты с окон. Когда мы спросили, кто там, ответили: “Свои!” А одновременно мигнули фары ВСУ — настоящих своих — и россиян не стало: они убежали.

Полтора месяца после оккупации: живые

Война сблизила между собой каждого, кто видел хотя бы часть её устрашающих событий. Так случилось с этими женщинами: Олесей и Людмилой. Последняя едва ли не каждый день отстаивала очередь за хлебом, который пекла Олеся Нидзельская, а потом пошла женщинам на помощь: выпекали хлеб уже втроем.

Людмила Своровская рассказывает, что были дни, когда до магазина дойти было невозможно. А ещё она все же благодарна судьбе, за то, что им пришлось пережить вместе.

Я благодарю тебя, Олеся, за то, что ты есть. И за то, что ты делала для нас.

Не хлебом единым

Женщины умудрялись давать людям не только хлеб, но и горячие блюда. Готовили на мангале прямо посреди прилавков. Варили печень, грели воду.

Но самое трудное было другое: они не могли общаться с родными. Олеся признается — выйти на связь удавалось раз в пять дней, и то только на считанные минуты.

— Водили телефоном в воздухе, ловя связь. Находило — на громкой связи кричала: “Мама, я жива!” И связь обрывалась.

Были периоды, когда родные женщины думали, что их мать в плену. Со слезами на глазах Олеся вспоминает вопросы своей дочери.

Мама, почему только три минуты можешь говорить? Ты в плену? Мама, скажи правду!

Олеся Нидзельская выполнила свое обещание перед родными: выпекала хлеб до освобождения Ирпеня украинскими защитниками, а потом вернулась домой.

Моя мама плакала, когда я появилась на пороге квартиры. Внуки выбежали обрадованные. Это были невероятные эмоции.

Историй о героизме украинцев — множество. И каждая из них является доказательством несокрушимости народа перед русской ордой. Впечатляет и рассказ Андрея Чучимова, поехавшего 300 километров на велосипеде, чтобы спастись из ада, который устроили россияне в Донецкой области.

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