Рассказы

Кормила горожан, пока Ирпень не освободили ВСУ: история Олеси Нидзельской, которая под обстрелами пекла хлеб для голодных людей

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 июня 2022, 20:30
Олеся Нидзельская

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