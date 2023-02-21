Хлеб из-под обстрелов к вашему столу: как Украина, несмотря на войну, продолжает спасать мир от голода

Хлеб — это продукт, который нужен каждому. До 24 февраля 2022 Украина экспортировала 10% всей мировой пшеницы и кормила хлебом около 400 миллионов человек. Но вторжение РФ поставило мир на грань голода.

Работа в поле превратилась в настоящий бой за урожай. Россияне постоянно пытаются превратить нашу плодородную украинскую почву в минное поле.

Заминировано около 250 тысяч квадратных километров украинской земли. Это больше всей территории Румынии или Великобритании.

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Взрывчатка угрожает жизни многих украинских аграриев, поэтому на помощь приходят саперы.

В кратчайшие сроки они освобождают землю от смертоносного железа и дают дорогу тем, кто сеет жизнь.

Как только сходит хлеб, враг атакует его огнем. Бок о бок с земледельцами становятся спасатели из службы ГСЧС, чтобы спасти малейший колосок.

Но когда зерно собрано, конец борьбы за хлеб еще далеко. Элеваторы тоже находятся под ударом. Поэтому фермеры пытаются спрятать свой урожай и восстанавливать разрушенные зернохранилища своими руками. Следующий вызов для аграриев — это транспортировка продукции.

В то время, когда Россия пытается шантажировать мир голодом, Украина делает все ради тех, кто ждет наш хлеб во всем мире.

Не менее 70 миллионов человек в мире оказались под угрозой голода из-за нападения России на Украину. Потому президент Украины инициировал программу Grain From Ukraine. В рамках инициативы и при поддержке стран-участниц всемирной продовольственной программы уже отправлено 110 тонн пшеницы в Йемен, Сомали, Эфиопию и Мали.

Олеся Нидзельская стала воплощением всего хорошего во время военных действий в Ирпене. Ее история доказывает, что украинцы очень ценят хлеб и не оставят без него тех, кому он нужен. Читай историю женщины, которая под обстрелами пекла хлеб для голодных людей.

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