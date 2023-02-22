Было громко! Что известно о ночных взрывах в Херсоне, Сумах и Днепропетровской области

В ночь на 22 февраля взрывы раздавались в нескольких украинских городах. Неспокойно было в Херсоне, Сумах и Днепропетровской области.

Рассказываем, что известно на данный момент.

Обстрел Херсона ночью

22 февраля около полуночи в Херсоне начали раздаваться громкие взрывы.

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Обстрел города оккупантами подтвердил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Снова.. Снова орки обстреливают город, — написал глава ОВА.

Взрывы в Сумах: что известно

В ночь на 22 февраля взрывы раздавались и в Сумах.

Как сообщили в Сумской областной военной администрации, горожане слышали работу противовоздушной обороны.

Цель поражена. Спасибо нашим защитникам! — сообщили в Сумской ОВА.

Взрывы в Днепропетровской области 22 февраля

Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских атак. Впрочем, уже в шесть утра агрессор устроил по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

От обстрелов вздрогнула Марганецкая община. Предварительно — без пострадавших. Информация о разрушении уточняется. Враг беснуется и хочет запугать. Но мы свое дело знаем: держаться. Верить в ВСУ. Работать для Украины, — отметил он.

Но даже несмотря на войну, Украина продолжает спасать мир от голода. Работа в поле превратилась в настоящий бой за урожай. Россияне постоянно пытаются превратить нашу плодородную украинскую почву в минное поле. Узнай об этом больше.