Война в Украине

Было громко! Что известно о ночных взрывах в Херсоне, Сумах и Днепропетровской области

Виктория Мельник, редактор сайта 22 февраля 2023, 09:00
Было громко! Что известно о ночных взрывах в Херсоне, Сумах и Днепропетровской области
Фото: Unsplash

Больше новостей
Харьков
Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Сергій Лукащук
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Як українцям виїхати з Росії - маршрути евакуації для громадян України
Защищено: Не отчаивайся, выход всегда есть! Как насильно вывезенным в Россию украинцам выехать из РФ
Смотреть больше

Материалы по теме

Харьков
Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Сергій Лукащук
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Як українцям виїхати з Росії - маршрути евакуації для громадян України
Защищено: Не отчаивайся, выход всегда есть! Как насильно вывезенным в Россию украинцам выехать из РФ

Видео
0:03:21
Сергій Лукащук

Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:06
український хліб
Хлеб из-под обстрелов к вашему столу: как Украина, несмотря на войну, продолжает спасать мир от голода
Байден
Важный сигнал для Украины и НАТО. Визит Джо Байдена в Польшу — прямая трансляция выступления и главные тезисы
0:04:30
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун
Рожденные под взрывы 24 февраля. Щемящая история родов Марии из Днепра
0:02:53
Красногорівка на Донеччині: як живуть люди під постійними обстрілами
Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке
0:09:55
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:56
Слов'янськ
Несокрушимый Донбасс: жизнь без света, под постоянными обстрелами, но с надеждой
0:03:43
Микита Жур’ян
Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии
0:03:03
Реабілітація військових
Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком
Больше видео
Затримка виплат ВПО: в яких числах очікувати виплат
Читать дальше
Задерживают ли выплаты ВПЛ? В каких числах ждать начисления денежной помощи
Як правильно обрати електромобіль: що потрібно врахувати при виборі електрокара
Читать дальше
Качественная батарея — залог успеха: как правильно выбрать электромобиль

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь