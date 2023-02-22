Чотири влучання в одному районі! Що відомо про обстріл Харкова 22 лютого

Щоденно, щогодинно росіяни з усіх типів зброї обстрілюють тилові та фронтові міста України, не шкодуючи життів ні дітей, ні людей літнього віку.

Російські військові очманіло б’ють по Харкову — просто зараз у місті лунають вибухи: про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Б’ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії. Будьте обережні, — пише він у своєму Telegram.

У Харківській ОВА також повідомили про перші прильоти у місті.

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— За попередніми даними, зафіксовані чотири прильоти у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об’єкти інфраструктури.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що у Харкові росіяни обстріляли промислове підприємство чотирма ракетами.

За останніми даними, росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, — це уточнив Олег Синєгубов.

Також стали відомі дані про постраждалих від ракетного обстрілу у Харкові: це постраждали двоє чоловіків 46 та 57 років.

Цієї ночі окупанти уже гатили по Харківській області. Тоді постраждали Дворічна та Вовчанськ: що відомо про нічний обстріл Харківської області — читай у матеріалі.

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