Актуальна карта бойових дій в Україні 23 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росія не припиняє завдавати ударів по мирних містах. Вчора окупанти обстріляли Харків. Крім цього, вибухи були у Херсоні, Сумах та на Дніпропетровщині. Російські військові не мають значного успіху на карті бойових дій, тому чинять злочини проти мирних людей.
Але українські військові обов’язково помстяться ворогу на полі бою. Вони щоденно докладають усіх зусиль, щоб тримати позиції та вибивати росіян з нашої землі.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної. Також повідомляється, що українські сили провели обмежену контратаку поблизу Кремінної.
Крім цього, окупанти продовжували нарощувати тактичні досягнення в Бахмуті та навколо міста, а також проводили наземні атаки поблизу Авдіївки.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав дев’ять ракетних ударів, чотири з яких — по Харкову, та десять авіаційних ударів. Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.
Російська ДРГ спробувала висунутися в районі Фиголівки. Але її помітили українські військові. Росіяни відступили.
Російська ДРГ спробувала висунутися в районі Фиголівки. Але її помітили українські військові. Росіяни відступили.
Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині, а також Іванівка і Ямполівка Донецької області.
Авіація Сил оборони за добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника.
Попри постійні обстріли російських військових, люди продовжують жити у прифронтових населених пунктах. Раніше ми розповідали про ситуацію у Красногорівці на Донеччині. Люди живуть у підвалах, адже їхні будинки знищені.
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