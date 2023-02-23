Актуальна карта бойових дій в Україні 23 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росія не припиняє завдавати ударів по мирних містах. Вчора окупанти обстріляли Харків. Крім цього, вибухи були у Херсоні, Сумах та на Дніпропетровщині. Російські військові не мають значного успіху на карті бойових дій, тому чинять злочини проти мирних людей.

Але українські військові обов’язково помстяться ворогу на полі бою. Вони щоденно докладають усіх зусиль, щоб тримати позиції та вибивати росіян з нашої землі.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної. Також повідомляється, що українські сили провели обмежену контратаку поблизу Кремінної.

Крім цього, окупанти продовжували нарощувати тактичні досягнення в Бахмуті та навколо міста, а також проводили наземні атаки поблизу Авдіївки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав дев’ять ракетних ударів, чотири з яких — по Харкову, та десять авіаційних ударів. Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог провів кілька безрезультатних наступальних дій.

Російська ДРГ спробувала висунутися в районі Фиголівки. Але її помітили українські військові. Росіяни відступили.

Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Невське, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині, а також Іванівка і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безрезультатний наступ поблизу Новобахмутівки, Водяного, Невельського, Мар’їнки та Пречистівки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Кам’янське Запорізької області, а також Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що розташовані на правому березі річки Дніпро: Новотягинка, Антонівка та Чорнобаївка.

Авіація Сил оборони за добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника.

Попри постійні обстріли російських військових, люди продовжують жити у прифронтових населених пунктах. Раніше ми розповідали про ситуацію у Красногорівці на Донеччині. Люди живуть у підвалах, адже їхні будинки знищені.

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