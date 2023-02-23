Люди

Як Київ пережив найстрашніший рік — нові одкровення Кличка

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 23 Лютого 2023, 18:00

Більше відео
0:08:52
Скільки дітей постраждало від війни
Постріли у дитячі спини. За рік війни росіяни вбили півтисячі дітей офіційно — що чекає на злочинців
0:03:21
Сергій Лукащук
Втратив обидві ноги, але зберіг віру, що знову ходитиме! Історія, яка подарує надію кожному
0:04:30
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун
Народжені під вибухи 24 лютого. Щемлива історія пологів Марії з Дніпра
0:03:43
Микита Жур’ян
Пережив пекло та повернувся додому! Історія прикордонника, який пройшов оборону Зміїного та чотири російські колонії
Дивитись більше

Останні відео
0:04:25
Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО

Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО
0:01:47
Росіяни кидають своїх
Росіяни своїх кидають, ще й з трофеями! Як поповнюється наш обмінний фонд
0:08:52
Скільки дітей постраждало від війни
Постріли у дитячі спини. За рік війни росіяни вбили півтисячі дітей офіційно — що чекає на злочинців
0:12:20
Віталій Кличко
Як Київ пережив найстрашніший рік — нові одкровення Кличка
0:03:28
університет імені Драгоманова
Університет Драгоманова змінив статус і назву — подробиці
0:03:03
Бахмут
Підійшли впритул до міста: ситуація в Бахмуті зараз та яка мета у вагнерівців
0:03:14
Бухарестська дев'ятка
На кону — свобода: результати саміту Бухарестської дев’ятки у Варшаві
0:09:07
сучасна українська література
Українська література сільська й страждальницька? Літературознавець про те, як відкрити її для себе по-новому
Карта бойових дій в Україні 23.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Чи стане Україна другим Ізраїлем
Україна — другий Ізраїль? Як насправді живуть у мілітарній країні та що може чекати на українців
Більше відео
Скільки дітей постраждало від війни
Читати далі
Постріли у дитячі спини. За рік війни росіяни вбили півтисячі дітей офіційно — що чекає на злочинців
університет імені Драгоманова
Читати далі
Університет Драгоманова змінив статус і назву — подробиці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь