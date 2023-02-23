Як Київ пережив найстрашніший рік — нові одкровення Кличка

Лютий 2022 року не закінчується й досі.

Одна з найжахливіших ночей у столиці була з 25 на 26 лютого, коли мер Києва у своєму зверненні попередив українців, що ніч буде дуже напруженою.

Мер Києва Віталій Кличко поділився найстрашнішими спогадами за період війни. Також очільник міста попередив, що існує повторна можливість наступу ворога на столицю.

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— Росіяни й далі хочуть його захопити, але питання в іншому — чи зможуть вони це зробити. Можу чітко сказати: ми набагато краще підготовлені. Якщо вони ухвалять таке рішення, то це буде велика помилка.

Ми підготували багато “сюрпризів” і “подарунків” кожному агресору, який зі зброєю в руках почне рухатись на Київ, — наголосив мер столиці Віталій Кличко.

Він вважає неможливим сценарій, за якого окупанти за два дні опиняться на околицях Києва.

Це буде, як я вже казав, дуже болісна прогулянка, яка закінчиться дуже погано. І на околицях Києва шанси росіян, як це сталося рік тому, я вважаю, мінімальні. Навіть близькі до нуля, — заявив Кличко.

Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Яка ситуація на фронті, дивись у нашому матеріалі.

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